Ventimila leghe sotto i mari, David Fincher e il remake mancato, voleva Channing Tatum

David Fincher ha raccontato a Letterboxd come sia stato costretto a rinunciare al progetto di un remake di Ventimila leghe sotto i mari con la Disney: non sarebbe andata come lui intendeva. E voleva assolutamente Channing Tatum nei panni di Ned Land.

Oltre a essere un classico della letteratura, "Ventimila leghe sotto i mari" di Jules Verne, terminato nel 1870, è diventato anche un classico del cinema di evasione, con l'omonimo film del 1954 con Kirk Douglas e James Mason, prodotto da Walt Disney senza badare a spese, con il massimo degli effetti visivi disponibili allora. Non c'è da stupirsi che la Disney volesse produrne un remake... e aveva pensato addirittura di affidarlo a un autore come David Fincher, che ha raccontato a Letterboxd come questa collaborazione sia naufragata per divergenze creative. E Fincher aveva già abbastanza esperienza per tirarsi indietro prima di pentirsi di avere accettato...





David Fincher e l'inabissamento del suo Ventimila leghe sotto i mari

David Fincher ha sfiorato una collaborazione con la Disney, per rifare 20.000 leghe sotto i mari. Se Fincher ha inchiodato prima di accettare una versione che non lo convinceva, si deve per lui a un consiglio del compianto Joel Schumacher: "Non puoi volere qualcosa più delle persone che te la finanzieranno, perché poi ti fregheranno. Devi tenerti fuori dalla mischia". Ma cosa successe? Una decina d'anni fa la Disney aveva intenzione di rifare il suo classico Ventimila leghe sotto i mari del 1954, con Brad Pitt nei panni del fiociniere Ned Land, interpretato all'epoca da un iconico Kirk Douglas. Lo sceneggiatore Scott Z. Burns si era già messo al lavoro, e quando Pitt si sfilò la Disney era intenzionata ad andare avanti, puntando su Chris Hemsworth. Presentò il progetto a Fincher, che l'avrebbe voluto "un po' disgustoso, figo, umido e steampunk", sulla scia dell'episodio Bad Travelling che avrebbe poi realizzato per la serie animata Love, Death & Robots. E soprattutto voleva Channing Tatum al posto di Hemsworth. Non ci si metteva d'accordo e allora...

A volte non riesci a entusiasmare gli altri per i rischi che entusiasmano te. La Disney diceva: "Dobbiamo essere sicuri di avere una cosa da sfruttare al massimo, e per noi dovrai riempire queste caselle." Ma io risposi: "L'avete letto Jules Verne, no? È la storia di un principe indiano [il Capitano Nemo, ndr] che ha problemi con l'imperialismo bianco. E questo farò." E loro: "Okay, va bene, a patto che di quello non ce ne metti troppo." Arrivi a un punto in cui dici: "Sentite, non posso truccare le carte e non voglio che all'anteprima scopriate che cosa avete finanziato. Non ha senso, perché per me sarà tirarmi un dente ogni giorno per i prossimi due anni, non lo voglio fare." Come posso spiegarmi... la vita è troppo breve.