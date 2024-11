Venom The Last Dance ancora primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Un pimpante botteghino italiano del weekend incorona ancora Venom The Last Dance come vincitore, seguito da Parthenope di Paolo Sorrentino e Terrifier 3, che era in effetti perfetto per Halloween.

Gli incassi dell'ultimo boxoffice italiano del weekend, complice il volano del ponte nonché di Halloween, segnano un generale +39%, stando ai dati Cinetel: tra i film che beneficiano della più altra frequentazione delle sale c'è ancora Venom: The Last Dance con Tom Hardy, sempre al primo posto, impegnato a chiudere la trilogia sul suo turbolento rapporto col proprio simbionte alieno. Il film di Kelly Marcel registra un altro 1.963.340 di euro, raggiungendo da noi i 5.831.700. Nel mondo siamo sui 317.047.430 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget sui 120 milioni (fonte Deadline): non è così facile uccidere i cinecomic...

Stabile in seconda posizione anche Parthenope di Paolo Sorrentino, dove seguiamo la splendida giovinezza di una ragazza (Celeste Dalla Porta), negli incontri che la segnano, tra cui quelli con lo scrittore Gary Oldman e il professore Silvio Orlando. Raccogliendo un altro 1.932.200 euro, tocca il totale provvisorio di 4.595.000: un bell'esordio per la nuova distribuzione PiperFilm.

Debutta al terzo posto, con un perfetto tempismo per la festa di Halloween, Terrifier 3, che il regista Damien Leone offre a tutti i fan dei più allucinati assassini del cinema horror: torna Art il clown e tornano gli euro, con una partenza da 1.526.500. Stando a Variety, il lungometraggio è costato appena 2 milioni di dollari (!), per cui il suo responso mondiale da 63.487.500 dollari è spaventoso quanto le più atroci efferatezze mostrare nella storia!