Venezia82: Il Leoncino d'Oro 2025 va a The Voice Of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania

Nella penultima giornata del Festival di Venezia 2025, La Giuria del Leoncino d'oro ha assegnato il suo premio a The Voice Of Hind Rajab. Il film di Kaouther Ben Hania, che ha ricevuto un'ovazione di oltre 20 minuti in occasione della sua proiezione di mercoledì scorso, ha ottenuto anche la Segnalazione Cinema For UNICEF.

Il 5 settembre, penultima giornata dell’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, alle ore 17.30 all’Hotel Excelsior presso la sala Tropicana 2, si è svolta la cerimonia di premiazione del Leoncino d'Oro istituito da AGISCUOLA e promosso da A.G.I.S., A.N.E.C. e Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIC e MIM.



La Giuria del Leoncino d’oro composta da giovani studenti e studentesse, uno per Regione rappresentanti della scuola italiana, si è svolta alla presenza di Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Alberto Barbera, Direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, Andrea Del Mercato, Direttore Generale La Biennale, Mauro Antonelli, Capo Segreteria Tecnica del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Pierro, Direttore Generale della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali del MIM, Luigi Lonigro, Presidente Unione Editori e Distributori Cinematografici.



Sono intervenuti all’evento Vincenzo Mannino, Consigliere del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, Mario Lorini, Presidente ANEC e Vicepresidente AGIS, Simone Gialdini, Direttore Generale ANEC, Bruno Zambardino, Direzione generale Cinema e audiovisivo del MIC e Stefania Radoccia, Vicepresidente dell’UNICEF Italia.



Alla sua 37ª edizione, il Leoncino è diventato nel tempo uno dei premi collaterali più rilevanti e significativi della Mostra del Cinema di Venezia proprio perché ad assegnarlo sono i giovani studenti e studentesse delle scuole secondarie di II grado rappresentanti dei migliaia di giovani partecipanti alle Giurie territoriali del David Giovani sparse in tutta Italia e dei progetti CIPS promossi nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIC e MIM.



A seguito dell’accordo con il Comitato Italiano per l'UNICEF, inoltre, la Giuria ha assegnato anche la Segnalazione Cinema For UNICEF, presente alla Mostra sin dal 1980.

Il Leoncino d'Oro 2025 va a The Voice Of Hind Rajab

Nel corso della cerimonia di premiazione, è stato assegnato il Premio Leoncino d'Oro della 82ª Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia al film The Voice Of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania con la seguente motivazione:



“Un film che non si limita a raccontare una storia, ma che la vive, la respira. Un'opera che ci rende inevitabilmente testimoni consapevoli e impotenti difronte alla straziante rappresentazione dell’inutile scorrere del tempo. L’utilizzo di voci e immagini autentiche, condensate in scene di realismo tagliente, rendono l'immediatezza e la sincerità del sentimento vissuto, che non è solo un elemento narrativo, ma un riverbero emotivo che ci scava dentro, restituendo tutto il peso dell’esperienza che ci viene mostrata. Una magistrale interpretazione degli attori che si mettono a servizio della realtà, rendendo il legame con la recitazione indistinguibile.

Una pretesa di umanità, un urlo necessario che desta le coscienze assopite. Per queste ragioni il Leoncino d'oro della 82esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia va a The Voice Of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania.”

La giuria ha assegnato la Segnalazione Cinema For UNICEF al film The Voice Of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania con la seguente motivazione:



“Per aver saputo trasformare la straziante verità nella voce di una bambina, che si fa grido di dolore di ogni infanzia tradita, di ogni innocenza rubata e massacrata dall’abominio di questa guerra.

Per averci costretto a guardare oltre lo schermo, misurando in quel silenzio assordante il vero confine della nostra umanità e intimandoci di agire, perché ogni giorno di silenzio è un giorno in più di sofferenza.

Per queste ragioni, la Segnalazione Cinema for UNICEF dell’82esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia va a The voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania.”

Il David Giovani e il Leoncino d’Oro Agiscuola rappresentano una delle migliori espressioni dell’incontro fra cinema e scuola perché consentono a migliaia di giovani di essere reali protagonisti del mondo del cinema, di promuovere la visione in sala del cinema italiano e internazionale da parte dei giovanissimi e di formare il pubblico del futuro.



Il Leoncino d’Oro istituito da AGISCUOLA in collaborazione con AGIS, ANEC e l’Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, con il supporto del MIC e del MIM, offre l’opportunità alla Giuria dei giovani studenti e studentesse, di partecipare attivamente e vivere in prima persona l’esperienza di una delle più prestigiose manifestazioni cinematografiche.



L’iniziativa si svolge nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito