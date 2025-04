Vedo i poliziotti nazisti: Haley Joel Osment chiede scusa per aver offeso le forze dell'ordine durante il suo arresto

News Cinema

Arrestato dalla polizia in evidente stato di ebbrezza l'8 di aprile, Haley Joel Osment ha rivolto a un poliziotto insulti antisemiti. Adesso si cosparge il capo di cenere e chiede ufficialmente scusa per la sua disdicevole condotta.

A 10 giorni dal suo arresto, Haley Joel Osment chiede pubblicamente scusa per gli insulti antisemiti indirizzati al poliziotto che guidava l'automobile che lo portava in prigio

Poco più di una settimana fa, Haley Joel Osment si trovava in una località sciistica della California intento a impedire il passaggio alle persone che volevano prendere uno ski lift. Di fronte a un simile spettacolo qualcuno ha pensato bene di avvisare la polizia, che è tempestivamente arrivata. Il piccolo Cole Sear de Il sesto senso è stato costretto a entrare in una volante e si è rivolto all’autista dandogli del nazista e usando un termine (kike) che è la maniera più dispregiativa che ci sia per definire un ebreo. Evidentemente Osment non era lucido e soltanto ora ha trovato il coraggio di commentare la sua pessima figura.

L'arresto di Haley Joel Osment e le sue scuse

La giornata dell’8 aprile 2025 si è conclusa per Haley Joel Osment con l'accusa di ubriachezza molesta e possesso di sostanze stupefacenti. Al momento l'attore non è più in custodia, ma il procuratore distrettuale di Mono Country dovrà decidere se procedere o no con l'azione penale. Lo "spettacolino" di Osment è stato registrato dalla telecamera di sicurezza dell'impianto e nel girato si vedeva un poliziotto che lo perquisiva e che trovava una banconota arrotolata con evidenti tracce di cocaina. Quando è stato fatto entrare nella macchina della polizia, Haley ha gridato: "Un fottuto nazista mi ha rapito!".

A darci notizia delle scuse di Haley Joel Osment è People, che ha pubblicato il suo breve discorso. Ecco il testo:

Sono davvero orripilato dal mio comportamento. Se avessi saputo prima di aver usato parole tanto vergognose mentre ero ino stato di semincoscienza, avrei immediatamente detto qualcosa. Questi ultimi mesi di perdite e trasferimenti hanno avuto forti conseguenze emotive, che però non giustificano la parola disgustosa che ho utilizzato. Dal profondo del cuore mi scuso con tutte le persone che si sono sentite ferite. Quello che mi è uscito dalla bocca è immondizia senza senso. Ho deluso la comunità ebraica e la cosa mi devasta. Non chiedo di essere perdonato, ma prometto che troverò il modo per espiare il mio terribile errore.

A difesa di Haley Joel Osment bisogna dire che l'attore non sta passando un bel periodo, soprattutto perché uno degli incendi di Los Angeles ha distrutto la sua proprietà. Non dobbiamo tuttavia dimenticare che Osment ha già avuto guai con la giustizia. All'età di 18 anni, a seguito di un incidente stradale, è stato accusato di guida in stato di ebbrezza. Oltre ad aver bevuto, il nostro aveva con sé della marjiuana. Nel 2018, invece, ha litigato furiosamente con la polizia dell'aeroporto di Las Vegas.