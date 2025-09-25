V/H/S/Halloween: il trailer del nuovo film della serie horror antologica

News Cinema

Con questo capitolo tutto a tema Halloween la serie di V/H/S, tutta composta da film antologici basati sul found footage, arriva al suo ottavo titolo. Ecco il trailer e quello che c'è da sapere su V/H/S/Halloween.

Nata in un 2012 che oggi appare lontanissimo, la serie di V/H/S, horror antologici i cui episodi sono tutti legati allo stile del found footage, è arrivata al suo ottavo capitolo, segno che la formula ha ancora un appeal non indifferente sul suo pubblico di appassionati. Se praticamente tutti i capitoli precedenti sono stati presentati all'inizio di ottobre, che come sappiamo bene è un mese "particolare" per i fan dell'horror, quest'anno il legame con Halloween è esplicito e diretto: il nuovo film si intitola infatti V/H/S/Halloween, ed è composto da sei episodi tutti ambientati la notte del 31 ottobre.

Questi sono i titoli e i registi dei sei episodi di V/H/S/Halloween:

“Diet Phantasma”, di Bryan M. Ferguson

“Fun Size”, di Casper Kelly

“Home Haunt”, di Micheline Pitt-Norman & R.H. Norman

“Kidprint”, di Alex Ross Perry

“Ut Supra Sic Infra”, di Paco Plaza

“Coochie Coochie Coo”, di Anna Zlokovic

Attirano subito l'attenzione i nomi di Casper Kelly (di cui vi invitiamo a recuperare il notevolissimo e fuori di testa Adult Swim Yule Log) e di Alex Ross Perry, uno dei registi più interessanti del cinema (veramente) indipendente americano, che l'horror non l'ha mai affrontato direttamente ma che, nei suoi film, ha dimostrato di avere le carte in regola per gestire come si deve.

V/H/S/Halloween arriva dopo V/H/S, V/H/S/2, V/H/S: Viral, V/H/S/94, V/H/S/99, V/H/S/85 e V/H/S/Beyond (senza contare gli spin off di Siren e Kids vs. Aliens). Il film è appena stato presentato al Fantastic Fest, dove ha ottenuto riscontri molto positivi, e debutterà in streaming su Shudder il 3 ottobre. Qui di seguito, il trailer ufficiale di V/H/S/Halloween.



