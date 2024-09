V/H/S/BEYOND: ecco il trailer del nuovo horror antologico

News Cinema

Debutterà negli Stati Uniti il 4 ottobre su Shudder il sesto sequel del primo V/H/S antologico del 2012, che ha dato vita anche a due spin off. Tra i nomi coinvolti, anche quelli di Mike Flanagan e Kate Siegel. Ecco trailer e dettagli su V/H/S/BEYOND.

Era il 2012 quando Brad Miska e il sito specializzato in horror Bloody Disgusting idearono e produssero un film horror antologico in cui i corti che lo componevano erano tutti appartenenti al filone del found footage. A quel primo film, che poteva contare su episodi diretti da autori allora ai loro esordi, o comunque ancora poco noti come Adam Wingard, Ti West e Joe Swanberg, ne sono poi seguiti nel corso degli anni altri cinque (V/H/S/2 nel 2013 , V/H/S: Viral nel 2014, V/H/S94 nel 2021 e V/H/S/99 nel 2022 e V/H/S/85 nel 2023, cui si aggiungono due spin off come SiREN e Kids Vs. Aliens), a testimonianza del grande successo che la formula ha ottenuto presso gli appassionati del genere. Il 4 ottobre debutterà in streaming su Shudder, piattaforma di culto per gli amanti del cinema di genere, un sesto sequel, intitolato V/H/S/BEYOND, di cui vi mostriamo di seguito il trailer ufficiale.

Sono cinque gli episodi che vanno a comporre V/H/S/BEYOND, tutti horror found footage che prendono le mosse da premesse legate in qualche modo alla fantascienza, con a fare da cornice una storia intitolata "A Special Presentation", scritta e diretta da Jay Cheel.

Ecco la lista dei titoli comprensiva di registi e sceneggiatori:

“Stork”: diretto da Jordan Downey, scritto da Downey e Kevin Stewart

“Fur Babies”: scritto e diretto da Christian Long e Justin Long

“Live and Let Dive”: diretto da Justin Martinez, soggetto di Martinez e Ben Turner, sceneggiatura di Turner

“Dream Girl”: diretto da Virat Pal, sceneggiatura di Pal e Evan Dickson

“Stowaway”: diretto da Kate Siegel, sceneggiato da Mike Flanagan

Ecco il trailer ufficiale e il poster di V/H/S/BEYOND.