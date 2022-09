V/H/S/99: il trailer del nuovo horror antologico nostalgico dell'era pre-digitale

News Cinema

Presentato a Toronto, il film si concentrerà sulle ansie di fine millennio e debutterà su Shudder, piattaforma streaming dedicata al cinema di genere, il prossimo 20 ottobre, in tempo per Halloween.

Presentato in prima mondiale al Toronto International Film Festival, e poi al Fantastic Fest, V/H/S/99 è il nuovo film della popolare serie di antologici che è nata nel 2012, quando Brad Miska e il sito specializzato in horror Bloody Disgusting idearono e produssero un film a episodi (il primo V/H/S) in cui i corti che lo componevano fossero tutti appartenenti al filone del found footage.

A quel primo film, che poteva contare su episodi diretti da gente come Adam Wingard, Ti West e Joe Swanberg, ne seguirono altri tre: V/H/S/2 nel 2013 , V/H/S: Viral nel 2014 e V/H/S94, uscito lo scorso anno. V/H/S/99 debutterà invece in streaming su Shudder, piattaforma di culto per gli amanti del cinema di genere, il prossimo 20 ottobre.

A differenza dei titoli che l'hanno preceduto, tutti gli episodi di V/H/S/99 si concentreranno su un'unica videocassetta, e secondo le prime informazioni tratteranno tutti, ognuno in maniera diversa, delle paure reali e immaginarie che si provavano all'alba del nuovo millennio, quello che stiamo vivendo.

Gli autori coinvolti questa volta sono Flying Lotus, Maggie Levin, Tyler MacIntyre, Johannes Roberts, e Joseph Winter e Vanessa Winter, tutti anche autori delle sceneggiature dei loro episodi.

Ecco teaser trailer e poster di V/H/S/99: