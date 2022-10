Utama - Le terre dimenticate: una clip in anteprima esclusiva del film vincitore al Sundance

News Cinema

Vincitore del Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival 2022, e scelto dalla Bolivia per rappresentarla agli Oscar 2023, Utama - Le terre dimenticate arriverà al cinema il 20 ottobre con Officine UBU. Ve ne presentiamo una clip in anteprima esclusiva.

Arriverà nei cinema italiani il 20 ottobre, distribuito da Officine UBU Utama - Le terre dimenticate, il film diretto da Alejandro Loayza Grisi, vincitore del Gran Premio della Giuria al Sundance 2022 e scelto dalla Bolivia per la candidatura al migliori film internazionale agli Oscar 2023.

Il film ci offre uno sguardo inedito e suggestivo tra le terre aspre e remote della Bolivia, uno dei territori più esposti e vulnerabili ai cambiamenti climatici, e racconta il costo umano di questo cambiamento attraverso la storia dei suoi protagonisti, una famiglia Quechua alle prese con il dramma della siccità, nella spettacolare cornice dell'altopiano sudamericano, a più di 3.500 metri sul livello del mare.

In attesa di vedere il film al cinema, ve ne mostriamo una clip in anteprima esclusiva:



Utama - Le terre dimenticate: Una Clip in Anteprima Esclusiva del Film - HD

Utama - Le terre dimenticate: la trama ufficiale e il trailer del film

Il tempo sembra scorrere lentamente nella lontana terra incrinata e arida dell'Altiplano boliviano, dove un'anziana coppia quechua, Virginio e Sisa, porta avanti un'umile routine. Quando il nipote Clever si presenta alla loro porta, Virginio si accorge subito che è lì solo per convincerli a trasferirsi in città. Il fatto che la siccità li abbia lasciati senz'acqua non aiuta la loro causa a restare. Il respiro pesante di Virginio tradisce la sua capacità di nascondere ciò che lo affligge e l’apparizione di un condor inizia a destare in lui uno strano presagio. Improvvisamente lo scorrere del tempo diventa più che mai prezioso e pone la coppia davanti a un dilemma: resistere nell’attesa delle piogge o seguire le orme di altri quechua e lasciare la loro casa per la città?