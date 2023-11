Uomo Tigre, arriva un film in live action dal manga, in una coproduzione italiana

News Cinema

La casa editrice giapponese Kodansha ha concesso alle case di produzione italiane Fabula Pictures srl e Brandon Box i diritti per un film dal vero tratto dal mitico Uomo Tigre. Il manga di Ikki Kajiwara e Naoki Tsuji divenne una serie anime che ha segnato una generazione.

Era prevedibile che, qualora fosse stato tratto un altro film dal vero basato sull'Uomo Tigre, venisse prodotto in Italia: la casa editrice giapponese Kodansha, detentrice dei diritti del manga originale (dal quale fu tratta una più che celebre serie anime) ha infatti concesso i diritti per l'adattamento alle case di produzione nostrane Fabula Pictures di Marco e Nicola De Angelis, e Brandon Box di Andrea Sgaravatti. Il progetto non avrà nulla a che vedere con un precedente film uscito in Giappone dieci anni or sono e accolto con molta freddezza.

Il manga Tiger Mask, per noi Uomo Tigre, scritto da Ikki Kajiwara e disegnato da Naoki Tsuji, fu pubblicato dal 1968 al 1971, ma non è sbarcato in Italia se non nei primi anni Duemila. Qui abbiamo infatti conosciuto l'orfano Naoto Date, cuore d'oro lottatore di wrestling contro la violenza di Tana delle Tigri, a partire dal 1982: da quella data infatti cominciò a essere trasmesso in Italia l'anime della Toei Animation, risalente al 1969-1971, diviso in ben 105 episodi, alcuni dei quali entrati letteralmente nell'immaginario collettivo di una generazione (sicuramente quella degli ultraquarantenni, rappresentata da chi scrive).

Marco e Nicola De Angelis della Fabula Pictures, già dietro a produzioni come Il Divin Codino e Baby, hanno commentato così quello che vedono come un salto di qualità: "Siamo orgogliosi di annunciare questo ambizioso progetto, che conferma la nostra passione per la ricerca di storie universali, capaci di emozionare e coinvolgere sia il pubblico nazionale che quello internazionale." Brandon Box ha invece prodotto l'adattamento del Dampyr bonelliano, e Sgaravatti dice del progetto di Tiger Mask: "La nostra passione nasce nelle storie che hanno segnato la nostra infanzia, come quella di Tiger Mask. Una storia profonda, che ci ha conquistato da bambini e ci ha aiutato a crescere e lottare durante l'adolescenza."

