Until Dawn - Fino all'alba, il videogame cult diventa un agghiacciante horror: il trailer ufficiale in italiano

News Cinema

Un gruppo di amici, un killer mascherato e una corsa mortale contro il tempo: chi sopravviverà fino all'alba? Ecco il trailer ufficiale in italiano di Until Dawn, adattamento live-action del videogioco survival horror, al cinema dal 24 aprile 2025.

Tutto è cominciato nel 2015, quando il videogioco Until Dawn è stato pubblicato da Sony Computer Entertainment in esclusiva per PlayStation 4. Il successo del survival horror, giunto al decimo anniversario, ha catturato rapidamente anche l'interesse del mondo del cinema. L'adattamento live-action, Until Dawn - Fino All'Alba, diretto da David F. Sandberg (già al timone di Annabelle 2), arriverà nelle nostre sale il 24 aprile, distribuito da Eagle Pictures. Per ingannare l'attesa, ecco a voi il trailer ufficiale in italiano.

Nel film, ambientato in Canada, un gruppo di amici si dirige nella remota valle dove, un anno prima, è misteriosamente scomparsa Melanie, la sorella di una di loro, Clover. I ragazzi sono alla ricerca di risposte ma, esplorando un centro visitatori abbandonato, si ritrovano perseguitati da un killer mascherato che li farà fuori uno dopo l'altro, in modi sempre più efferati. Dopo esser stati uccisi, però, i ragazzi si risvegliano all’inizio della stessa serata, incastrati in un crudele loop temporale.

Ogni volta la minaccia letale cambia, diventando sempre più terrificante, e il gruppo si rende presto conto di avere un numero limitato di morti a disposizione. Come fare per smettere di rivivere quell’incubo ancora e ancora? L'unica speranza di fuggire è sopravvivere fino all’alba. Il cast del film include gli attori Peter Stormare, Odessa A’zion, Maia Mitchell, Michael Cimino, Ella Rubin, Belmont Cameli, Ji-young Yoo e Willem van der Vegt.

In una recente intervista promozionale, il regista ha chiarito che il suo intento fosse ricreare l'atmosfera tesa e spaventosa del videogame e, al tempo stesso, offrire allo spettatore un'esperienza completamente nuova. Le prime immagini comunicano un soffocante senso d'ansia ed inquietudine, accresciuto da assaggi, qui e là, di elementi 'splatter' e sanguinolenti. Sebbene la storia del film sia ambientata nello stesso mondo del gioco, verranno introdotti nuovi personaggi e una dinamica del tutto originale in cui nulla è come sembra.

Il film è scritto da Blair Butler (The Invitation) e Gary Dauberman (Salem’s Lot), che hanno descritto Until Dawn come: “una lettera d’amore vietata ai minori al genere horror”.