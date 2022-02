Uncharted e Assassinio sul Nilo primi al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Uncharted è ancora in vetta al botteghino italiano del weekend, seguito da Assassinio sul Nilo e Belfast, entrambi di Kenneth Branagh!

Prosegue bene la corsa di Uncharted con Tom Holland al boxoffice italiano del weekend, che stando ai dati Cinetel ha subìto in generale una flessione del 30% (in attesa di The Batman): il film tratto dal videogioco d'azione Sony ha tuttavia tenuto incassando un altro 1.327.000 euro, raggiungendo in Italia il totale di 4.222.000. Il lungometraggio è a quota 226.385.000 dollari di introiti mondiali, su un budget intorno ai 100, quindi si può dire che i costi siano praticamente pareggiati: il franchise cinematografico sognato dalla Sony Pictures è nato.

Più unica che rara la classifica in questo fine settimana, perché lo stesso regista/attore occupa la seconda e la terza posizione con due film diversi, simbolo della sua grande duttilità: Kenneth Branagh è al secondo posto anche in prima persona come Poirot in Assassinio sul Nilo, che porta a casa altri 622.000 euro e tocca i 4.458.000. Branagh è invece solo regista dell'autobiografico Belfast, un lavoro già premiato da sette nomination all'Oscar: un esordio italiano da medaglia di bronzo, con 448.000 euro. In queste settimane il buon vecchio Kenneth rappresenta il cinema: siamo sicuri che al se stesso bambino, incantato in una piccola sala di Belfast di fronte a Raquel Welch e Chitty Chitty Bang Bang, farà assai piacere.