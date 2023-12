Uncharted 2, Mark Wahlberg: "Nel sequel avrò i baffi tutto il tempo"

News Cinema

Cosa si racconta di Uncharted 2? Mark Wahlberg, alias Sully al cinema, sa cosa conta per i fan e ci scherza, chiacchierandone con The Direct. Non ci sono conferme, ma si sta scrivendo.

Uncharted, il film tratto dalla popolare serie di videogiochi firmata Naughty Dog e pubblicata da Sony, è stato accolto con un buon calore dal boxoffice, ma non proprio dagli appassionati di cinema, per usare un eufemismo. Anche i fan di Nathan Drake su Playstation ebbero da ridire inizialmente sulla scelta di Tom Holland come protagonista, assai più giovane della controparte digitale, o sull'assenza dei baffi nel suo mentore Sully, portato sullo schermo da Mark Wahlberg. Proprio Mark ha scherzato sulla cosa in un'intervista con The Direct, accennando al possibile Uncharted 2, il sequel. Leggi anche Uncharted, Jamie Dornan avrebbe potuto interpretare Nathan Drake

Mark Walhberg su Uncharted 2: "Stanno lavorando su un copione"

All'indomani dell'incasso mondiale di 407 milioni di dollari (fonte Boxofficemojo), per 120 di costo (fonte Deadline), Uncharted con Tom Holland e Mark Wahlberg ha subito innestato l'inevitabile discussione riguardante un possibile sequel. Il producer Charles Roven ha di fatto confermato i prevedibili piani Sony per un prosieguo, ma fino ad ora non sappiamo come e quando Nathan Drake tornerà sul grande schermo, si spera meglio di come abbia fatto l'ultima volta. C'è stato infatti chi si è lamentato del divario qualitativo tra la finezza della serie tv The Last of Us (altro marchio Naughty Dog/Sony) e il tono da b-movie slavato di Uncharted. Walhberg nel frattempo si concentra su ciò che veramente conta...

Ho sentito diverse idee. So che qualcuno ha scritto un copione e che ci stanno ancora lavorando, e implicherebbe i baffi per tutta la durata del film. Il che ha del tutto senso: ovviamente in quella scena finale, lo sapete, ho i baffi! [...] Ho passato un bel po' di tempo a farmeli crescere, perché a un certo punto avevamo provato con dei baffi finti e... non so. Proprio non ho la fiducia in me stesso necessaria a farli funzionare. Mi sento come se avessi un pezzo di nastro adesivo sulla mia bocca, mi sento ridicolo. Ammiro gli attori che sanno indossare parrucche, protesi, trucco speciale e quella roba lì. Io riuscii in realtà a indossare una sola protesi, ma è stato tanto tempo fa... [il pene in Boogie Nights, ndr]. [...] Quando alla fine sono comparsi i baffi, la gente ha apprezzato parecchio, è stata una bella chiusura del film. Se riusciremo a farlo venire meglio del primo, sarei aperto a tornare.