Una poltrona per due: il film "natalizio" di John Landis torna al cinema in versione restaurata in 4K

Adler Entertainment fa un bel regalo a tutti gli appassionati di Una poltrona per due, diventato suo malgrado un film di Natale, riportandolo al cinema in versione restaurata in 4K dal 9 all'11 dicembre.

Per 27 anni, la nostra tv ci ripropone a Natale quello che è ormai diventato un classico del periodo delle feste, al pari di La vita è meravigliosa. Parliamo ovviamente di Una poltrona per due, la divertentissima commedia di John Landis che in America uscì l'8 giugno 1983 e da noi il 19 gennaio 1984, dunque non era stata pensata come film natalizio. Se non l'avete mai visto al cinema ma solo in tv, non sapete cosa vi siete persi, ma per fortuna Adler Entertainment riporta in sala in una versione restaurata in 4K dal 9 all'11 dicembre questo indimenticabile classico. Non potete assolutamente perdervi l'esperienza di ridere in compagnia con una commedia intelligente ed esilarante, i cui segreti, se volete saperne di più, vi riveliamo nell'articolo qua sotto.

Una poltrona per due: una commedia e una critica sociale

Come chi l'ha visto già sa, Una poltrona per due racconta la storia di un truffatore squattrinato, Billy Ray Valentine (Eddie Murphy) e di un broker ricco e presuntuoso, Louis Winthrop III (Dan Aykroyd), le cui sorti vengono scambiate, per una cinica scommessa tra due annoiati e avidi fratelli milionari (Ralph Bellamy e Don Ameche)... Inizia così una delle più divertenti e oltraggiose commedie degli anni ’80, che ha lanciato la carriera cinematografica di Eddie Murphy, all'epoca 22enne, e traghettato quella di Jamie Lee Curtis dal genere horror alla commedia, offrendo una pungente critica contro il capitalismo più spietato e la generazione yuppie attraverso un irresistibile mix di humor e critica sociale.