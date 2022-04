Una madre, una figlia e la ricerca di libertà: incontro con Mahamat-Saleh Haroun

News Cinema

La condizione femminile in Ciad, nel cuore dell’Africa, è al centro di Una madre, una figlia il nuovo film del premiato regista africano Mahamat-Saleh Haroun appena uscito nelle sale. Lo abbiamo intervistato.

Una madre, una figlia. Il titolo italiano del nuovo film di Mahamat-Saleh Haroun, appena uscito in sala per Academy Two, presentato allo scorso Festival di Cannes e a Torino, sintetizza bene la storia di due donne alle prese con le regole antiche che ne bloccano in società la piena espressione. La solidarietà femminile è l’unica strada, insieme a una consapevolezza personale, per cambiare le cose e trovare un riscatto sempre più necessario.

Siamo nella capitale del Ciad, a N’Djamena, dove Amina vive sola con la figlia quindicenne, Maria. Il suo mondo crolla quando scopre che sua figlia è incinta e non vuole tenere il figlio. Nel paese l’aborto è vietato dalla legge, ma ancora di più dalla religione e dalla morale sociale.

Abbiamo parlato di Una madre, una figlia con il regista, Mahamat-Saleh Haroun, via zoom da Parigi.

Il titolo originale, Lingui, ha un significato particolare, rimanda ai legami sociali antichi del suo paese.

Si riferisce alla filosofia della vita insieme che in Ciad permette, quando si condivide uno stesso spazio, delle regole che rispettate permettono di vivere nella condivisione, evitando il conflitto. È questo che volevo fare, mostrare come il conflitto in una comunità avviene quando qualcuno trasgredisce le regole che permettono di pacificare le relazioni. Dall’altro lato ci sono le donne che, in una sorta di fratellanza, ricostruiscono mentre altri rompono questi ”lingui” per permettere di continuare a edificare una società più giusta.

Immagino fosse importante per lei raccontare il rapporto fra l’individuo e la collettività. È un momento di passaggio in Ciad in cui molte cose stanno cambiando, con le nuove generazioni che impongono delle novità in maniera naturale.

È esattamente così. Una donna come Amina è esclusa e marginalizzata perché ha commesso quello che la società interpreta come un errore, un peccato. Ma in questa solitudine finisce per sviluppare una forma di indipendenza: prendendosi cura di sé stessa diventa un individuo al di fuori del gruppo e si costruisce una forma di libertà a cui non può rinunciare facilmente. È il percorso di emancipazione di una donna che passa par questa prova che le fa raggiungere la consapevolezza che preferisce doversi prendere cura di lei in libertà che sottomettersi al potere, che sia religioso, familiare o politico.

È una novità per lei avere due donne protagoniste. Occasione per lei, come uomo, di vedere il mondo con occhi differenti?

Sono stato ispirato da un fatto di cronaca che ho letto nei giornali, la storia di una giovane donna che ha soffocato un neonato e lo ha gettato in una discarica. Mi sono ricordato di mia madre, a casa nostra ricevevamo molta gente, da noi non si mangia mai in meno di quindici. Mia madre ha sempre qualcosa da mangiare e ci sono delle donne che vengono a domandarle aiuto per dei problemi che hanno con i mariti o in famiglia. Mi sono ispirato a mia madre nel ritrarre questa donna molto forte indebolita dalla vita, che ogni tanto deve spegnere il telefono perché la chiamano tutti, avendo aiutato tante persone. Parlando poi con Amina, anche lei madre single, abbiamo delineato il personaggio. Non è stato difficile, perché tutti abbiamo un lato maschile ma anche femminile in noi. Mi sono solo voltato indietro e ho ritrovato il mio lato femminile che mi ha permesso di avere una reale vicinanza, anche grazie ai ricordi di mia madre. Ero sempre vicino a lei, conosco il suo viso.

Il processo di casting com’è andato?

In Ciad non ci sono attori professionisti. Ho visto Achouackh, che interpreta il ruolo di Amina, e ha due figli: una piccolina di un anno e mezzo e un neonato di due mesi. Era divorziata da poco e sola con i due figli, iperattiva. Ha due ristoranti ed è direttrice in un ministero. Desiderava talmente tanto fare questo ruolo che veniva con i bambini e la baby-sitter a fare le audizioni e poi le prove e allettava nelle pause. Non poteva mentire. Per il ruolo della madre ho visto la sorella di una donna che aveva recitato in un mio film. Le ho fatte vivere per due mesi insieme per creare i legami di una madre e una figlia.

Come vede le nuove generazioni, c’è possibilità di cambiamento nel suo paese?

Ho fiducia. Il problema reale è che questa gioventù vuole cambiare ma con il mondo digitale non ha una base culturale. Cosa racconterà dell’Africa al mondo? È questo che mi preoccupa. È una generazione senza terra, come penso in Italia e Francia. Questa mancanza di cultura rende le persone più fragili. Le rende dei meri consumatori e come tali sono uguali ai giovani americani o di altri paesi, perché consumano le stesse cose.

Dal punto di vista del cinema africano, qualcosa si muove? Spesso ci sono film interessanti nei festival internazionali, è possibile con il digitale e i costi ridotti portare al cinema la grande tradizione del racconto tipica dell’Africa?

Penso che ci sia questa possibilità, anche se io diffido del formato, perché in tanti con l’arrivo del digitale avevano teorizzato che sarebbero stati prodotti molti più film in Africa, ma questo non è successo. La verità è quello che hai da dire al mondo, qualche volta non interessa se non a pochi vicino a te. Quando hai qualcosa da dire ti fai ascoltare, c’è una nuova generazione di registi africani che hanno cose da dire e si faranno ascoltare. Il che è una notizia eccellente.

Il discorso che fa sul controllo del corpo è interessante, in tutto il mondo è al centro del dibattito.

È per questo che parlo di questa cattiva cultura, completamente gestito dalla patriarcato. Nella storia dell’umanità le cose sono cambiate sempre quando delle donne hanno preso coscienza che non poteva andare avanti così. Il film mostra come si esce da questo riaccettando la donna nello spazio da cui era esclusa, ricominciano praticamente tutto da zero. Cambiare quartiere, come succede ad Amina, permette un nuovo inizio, ma non è un lieto fine, restano dei problemi legati a come è vissuta in società la loro natura di donna.