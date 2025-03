Una Figlia: il trailer del nuovo film di Ivano Di Matteo in anteprima al Festival di Bari

News Cinema

Sarà presentato in anteprima al festival di Bari il 24 marzo Una figlia, il nuovo film di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi e Michela Cescon. Al cinema dal 24 aprile. Ecco il trailer ufficiale.

Dopo il bellissimo e straziante Mia, Ivano De Matteo torna al cinema con un'altra storia drammatica e attuale, scritta insieme alla compagna e co-autrice Valentina Furlan, Una figlia. Abbiamo sempre apprezzato la capacità di De Matteo di raccontare storie che nel nostro cinema si vedono raramente, con coraggio e lucida capacità di leggere la realtà in cui siamo immersi, traendo sempre il meglio dai suoi interpreti (del resto anche lui è stato ottimo attore). Una figlia, di cui vi parleremo più dettagliatamente, è interpretato da Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi e Michela Cescon, verrà presentato in anteprima al BIF&STdi Bari il 24 marzo e arriverà al cinema il 24 aprile. Questo, intanto, è il trailer di Una figlia.

Una Figlia: la trama del film di Ivano De Matteo

Pietro è un uomo di mezza età con un grande dolore alle spalle: la morte di sua moglie che lo ha lasciato solo con la loro figlia. Non ha avuto tempo per il dolore perché ha dovuto occuparsi di lei crescendola con amore e dedizione in un rapporto esclusivo, totalizzante, in cui uno curava le ferite dell’altro attraverso le proprie. Quando, dopo qualche anno, proverà a rifarsi una vita con una nuova compagna, non tutto andrà come sognato: la reazione di sua figlia sarà esplosiva e Pietro sarà messo a dura prova. Si ritroverà a lottare tra rabbia e istinto paterno: quanto le può perdonare? Quanto è più forte l’amore della ragione? Nel cast di Una figlia ci sono anche Thony, Toni Fornari, Beatrice Puccilli, Barbara Chiesa e Anita Pititto.