Una famiglia vincente - King Richard, i primi 10 minuti gratis del film per l'uscita digitale

Will Smith è il protagonista di Una famiglia vincente - King Richard: la storia del padre delle tenniste Williams, candidata all'Oscar, è disponibile da oggi in digitale a noleggio e vendita.

Una famiglia vincente - King Richard, interpretato da Will Smith, è disponibile da oggi in digitale, a noleggio o in vendita, sulle principali piattaforme di streaming o download: Apple Tv, Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV. Il solo noleggio invece si può effettuare su Sky Primafila o Mediaset Infinity. Per l'occasione la Warner Bros. ha reso disponibili gratis su YouTube i primi dieci minuti del film di Reinaldo Marcus Green.





