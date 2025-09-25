Una Battaglia dopo l'Altra: Leonardo DiCaprio trascina un folle road movie tra esplosioni, inseguimenti, amore e umorismo

News Cinema

Arriva al cinema oggi, 25 settembre, con Warner Bros. Pictures, il nuovo e attesissimo film di Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l'altra, di cui si parla da tempo e spesso a sproposito. Noi vi diciamo perché dovete assolutamente vederlo.

L'attesa per il film finora più misterioso di uno dei più grandi registi del cinema contemporaneo, Paul Thomas Anderson, sta per finire. Dopo mesi di speculazioni, pettegolezzi e notizie fuorvianti, Una battaglia dopo l'altra arriva sugli schermi italiani con Warner Bros. Pictures, accompagnato dall'entusiasmo pressoché unanime della critica, al quale ci associamo senza riserve, convinti che anche il pubblico resterà travolto da un road movie epico, pieno di azione e che lascia senza fiato, ricordandoci quanto è folle ma anche a volte assurdamente divertente il mondo in cui viviamo. Proviamo a spiegare meglio la genesi e i punti salienti di questo film per cui già si parla di sicure candidature ai prossimi Oscar.

Cos'è Una battaglia dopo l'altra

Una battaglia dopo l'altra è il decimo lungometraggio di Paul Thomas Anderson in quasi trent'anni di carriera (il primo, Sydney, è del 1996) ed è una storia, come racconta il regista, a cui pensava da 20 anni, da prima de Il petroliere dunque, e che è cambiata senza mai lasciarlo in questo lungo periodo di tempo. La scintilla iniziale è nata da un romanzo del 1990 dell'elusivo Thomas Pynchon, scrittore geniale e innovatore con cui Anderson ha molti punti in comune e di cui ha adattato mirabilmente il più “lineare” Vizio di forma, ma non si tratta, come viene infatti dichiarato nei titoli di coda, di una trasposizione dell'impossibile Vineland. Il libro, infatti, è un fiume dalle mille derive, ricolmo di personaggi e situazioni a volte al limite dell'assurdo che assomiglia a tratti a un film di Tarantino. La storia è mbientata nel 1984, anno della rielezione di Ronald Reagan, con flashback nel passato del protagonista: l'ex hippy Zoyd Wheeler e la moglie Frenesi, che lo lascia per il perfido pubblico ministero Brock Vond con una figlia quattordicenne di nome Prairie. L'America raccontata da Pynchon è sia vera – si parla della guerra alla droga, della presidenza Nixon e delle spinte libertarie e rivoluzionarie dei Sixties – vje in parte inventata nelle location e nelle storie. Ma a parte i personaggi, i nomi e le situazioni diverse (che come eco riverberano per tutto il film), anche in questo caso ci sono un padre e una figlia rincorsi da un passato che li mette in pericolo e un insegnamento alla libertà che i genitori hanno declinato in maniera estrema. E a Paul Thomas Anderson, come a Pynchon 25 anni fa, interessa proprio raccontare una storia generazionale, di lasciti sbagliati o meno, e anche se evita accuratamente qualsiasi rimando specifico all'attuale presidente americano e alla sua corte, i rastrellamenti dei messicani e le società segrete composte da membri di un'élite che rimanda alle teorie del complotto e al neofascismo, invitano inevitabilmente il lettore a riflettere su quello che sta succedendo in un paese da sempre diviso, anche se mai in modo così esplicito.





La trama di Una battaglia dopo l'altra

Essenzialmente la storia del film segue quello che accade ad un ex bombarolo del gruppo rivoluzionario French 75, Bob, nome di battaglia Ghetto Pat, (Leonardo DiCaprio), sfuggito alla cattura e lasciato con una figlia piccola dalla sensuale moglie Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor), una militante dura e pura, dopo l'incontro col malvagio militare Steve Lockjaw (Sean Penn), che si incapriccia di lei. Mentre l'ex bombarolo vive da anni sotto i radar in una casa di campagna, sorvegliato con discrezione dai reduci, assieme alla figlia sedicenne Willa (l'esordiente Chase Infiniti), che prende lezioni di karate da un sensei messicano (Benicio del Toro), Lockjaw, aspirante aderente alla setta segreta ariana di un circolo di superuomini devoti a San Nicola e dal ridicolo nome di avventurieri del Natale, riesce a rintracciarli: mentre Charlene sparisce, messa in salvo da una compagna rivoluzionaria della madre (Regina Hall), il povero padre è costretto a tornare in azione, non solo per salvarsi la vita ma soprattutto per rintracciarla e difenderla dalle mire di Lockjaw, anche se non è più lucido come un tempo, visto che da anni passa le sue giornate a stonarsi di droghe e vedere in tv vecchi film militanti come La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo. Il vecchio rivoluzionario non si arrende e la lotta arriverà alle estreme conseguenze.

Uno spettacolare film on the road intriso di umorismo

Nell'epico film che è Una battaglia dopo l'altra e che è finora il più costoso realizzato da Paul Thomas Anderson (150 milioni di dollari di budget, girato come al solito in pellicola e in VistaVision), la numerosa troupe tecnica e artistica si è spostata di location in location, andando a coprire anche luoghi della California meno frequentati dal cinema: da Eureka a El Paso, al confine col Messico, le location hanno toccato dieci contee, coinvolgendo in alcuni casi gli abitanti del posto, come i veri liceali impiegati nella scena del ballo scolastico. Spettacolare, tra i tanti che vediamo nel film, l'inseguimento d'auto (sarebbe piaciuto moltissimo a William Friedkin, girato sulla Highway 78 a Borrego Springs), vicino all'Anza-Borrego Desert State Park Road, su una serie di colline ondulate che la produzione ha soprannominato il “Fiume di Colline”. Il regista e il responsabile degli stuntmen hanno prima coreografato il tutto con le macchinine e sia DiCaprio che del Toro hanno eseguito personalmente le scene acrobatiche (occhio Tom Cruise!). Paul Thomas Anderson ha raccontato la gioia provata nell'avere la libertà di girare, per una volta, in epoca contemporanea, senza la necessità di stare attento ai dettagli d'epoca importanti in un film in costume.





Ma, al di là delle epiche battaglie, degli inseguimenti, dei temi così contemporanei che il film affronta, ad evitare allo spettatore il rischio di perdersi nella trama ci sono molti momenti umoristici, che nascono soprattutto dalle situazioni con cui il personaggio di Leonardo DiCaprio deve confrontarsi. Del resto la vita, coi suoi drammi e le sue tragedie, ci mette spesso di fronte a momenti nei quali non si può che ridere, come l'esasperazione che nasce dal colloquio con un operatore troppo ligio al dovere e a regole assurde, quando, come nel caso del protagonista, si incaponisce a chiedere l'ora di una lunga parola d'ordine da sedici anni dimenticata nei fumi della marijuana, in una situazione di estremo pericolo (il che più banalmente ci ricorda le lunghe discussioni con gli assistenti virtuali e quelli umani quando devi risolvere un semplice problema di connessione telefonica). Anche nei romanzi di Pynchon si ride, nel bel mezzo del caos, si ride dei e a volte coi suoi personaggi sopra le righe, che Anderson enfatizza nel suo film col simpaticissimo sensei di Benicio del Toro e con le pose e le espressioni militaresche, tra il patetico e il ridicolo ma nonostante questo estremamente minacciose, del personaggio di uno Sean Penn da Oscar.





A proposito degli attori di Una battaglia dopo l'altra