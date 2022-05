News Cinema

Un squadra: incontro con i quattro moschettieri della Davis italiana protagonisti di una docuserie

Hanno vinto l'unica Coppa Davis vinta dall'Italia. Hanno segnato una pagina storica per il tennis italiano, come viene raccontato da Una squadra, documentario in sala per tre giorni e poi in versione completa su Sky. Video intervista con Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli.