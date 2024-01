Un nuovo trailer per Suspiria, il visionario capolavoro di Dario Argento che torna al cinema

News Cinema

Nelle sale dal 12 febbraio grazie a Cat People e Videa, nella versione restaurata sotto la supervisione del direttore della fotografia Luciano Tovoli, uno dei film più acclamati del Maestro del Brivido.

Come già vi avevamo anticipato qualche settimana fa, gli appassionati di cinema avranno dal 12 febbraio la possibilità di rivedere in sala un capolavoro visionario come Suspiria di Dario Argento. Un film così fortemente legato alla potenza delle immagini, dei colori e delle musiche che è fondamentale vedere sul grande schermo per poter apprezzare pienamente, specie se pensiamo che quella che torna in sala è un versione restaurata sotto la supervisione diretta del suo straordinario direttore della fotografia, Luciano Tovoli.

A riportare Suspiria al cinema è, in collaborazione con Videa, Cat People è una delle società che stanno più lavorando per riportare nelle sale i grandi film della storia del cinema, e che di Argento aveva già distribuito, con ottimi risultati a dispetto dei mesi estivi, Profondo Rosso.

In occasione di questa nuova uscita cinematografica, da Cat People arriva anche un nuovissimo trailer di Suspiria, che vi proponiamo qui di seguito.



Suspiria: Trailer Ufficiale della versione restaurata in 4K del Film di Dario Argento per la nuova uscita al cinema (2024) - HD



Suspiria - che Argento sceneggiò assieme a Daria Nicolodi - è stato il film che ha per lui segnato l'addio al giallo all'italiana per abbracciare pienamente il fantastico e l'horror, contaminando il tutto con la fiaba nera, e con una radicalità narrativa e visiva rimasta ineguagliata.

Primo titolo della trilogia delle Tre Madri proseguita con Inferno nel 1980, e conclusa da La terza madre nel 2007, è senza dubbio il film di Argento più noto a livello internazionale, omaggiato (e saccheggiato) da registi come Gaspar Noé e Nicolas Winding Refn e amato da scrittori come Stephen King e Banana Yoshimoto. Luca Guadagnino, come è noto, ne ha fatto un personalissimo e discusso remake nel 2018.