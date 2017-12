Un film su Marlon Brando in preparazione a Hollywood

Leggere che è in preparazione a Hollywood un film che coinvolge la figura larger than life del grande Marlon Brando fa un po' paura. Chi ne conosce l'opera e il carisma, la vita straordinaria e tragica nonché la sua propensione a sprecare il suo talento e la sua bellezza, trova infatti difficile pensare a un attore che sia in grado di richiamarne anche solo lontanamente la personalità. Eppure, questo sta per succedere in quel mondo di sogni e di incubi chiamato Hollywood, dove è in preparazione un film tratto dalle memorie di George Englund, amico di Brando, intitolato "The Way It's Never Been Done Before".

Ad opzionare il libro per trasformarlo in film è stato Brian Oliver, produttore di film come Il cigno nero, Black Mass e La battaglia di Hacksaw Ridge. Englund divenne amico di Brando negli anni '50, lo produsse e diresse in Missione in Oriente, del 1963 (foto), oltre a presiederne la società di produzione.

Dice Oliver: “L'amicizia di George e Marlon durò cinquant'anni e comprese tutti gli alti e bassi della carriera e della vita personale dell'attore. Questo ne fa un ritratto epico del più grande attore cinematografico mai vissuto e la storia intima di due uomini con un legame quasi fraterno".

L'incognita, a questo punto, resta l'attore che avrà l'arduo compito di interpretare Marlon Brando, un'impresa che, come nel caso di Marilyn Monroe, ci sembra quasi impossibile.