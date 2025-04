Un film Minecraft inattaccabile al boxoffice italiano di Pasqua

News Cinema

Un film Minecraft ribadisce il suo dominio sul boxoffice italiano del weekend lungo pasquale, mentre al secondo posto entra 30 giorni con il mio ex. Queer con Daniel Craig è al terzo.

Almeno al boxoffice italiano del weekend lungo di Pasqua, Un film Minecraft ha ribadito il suo dominio sulla concorrenza: il film con Jason Momoa e Jack Black, basato sul fenomeno videoludico targato Mojang, ha raccolto un altro 1.631.600 euro, calcolando anche i risultati Cinetel di Pasquetta. Il totale nostrano ammonta a 10.200.000. Nel mondo il lungometraggio di Jared Hess vanta ormai 717.824.400 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget sui 150 milioni, stando a Variety. Non sappiamo se raggiungerà il 1.360.847.700 dollari di Super Mario Bros - Il film, ma sarà difficile per la concorrenza sottrargli nell'immediato futuro la sua medaglia d'argento come più alto incasso per l'adattamento cinematografico di un videogioco. Curiosamente, non è riuscito a mantenere la vetta negli USA, ma ci arriviamo tra poco.

Al nostro secondo posto con 602.000 euro troviamo l'esordio della commedia 30 notti con il mio ex, dove Edoardo Leo è un padre metodico che si trova a ospitare per un mese la sua ex-moglie (Micaela Ramazzotti), reduce da un ricovero in una clinica psichiatrica, al contrario di lui istintiva e incontenibile. Il film di Guido Chiesa vede nel cast inoltre Gloria Harvey, Claudio Colica, Beatrice Arnera e Anna Bonaiuto.

Debutto anche per Queer di Luca Guadagnino, in terza posizione: sogno nel cassetto del regista, adattamento del romanzo breve omonimo di William Burroughs scritto negli anni Cinquanta, segue un americano (Daniel Craig) in fuga dalla polizia in quel di Città del Messico. Lì s'innamora di un militare americano in congedo, portato sullo schermo da Drew Starkey. La partenza è da 521.700 euro. Il film è costato 48 milioni di euro (come riportato da un'intervista ad Alberto Barbera su Boxoffice). Nel mondo ha incassato finora 5.500.000 dollari.