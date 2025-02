Un Film Minecraft, il trailer finale in italiano del film tratto dal videogioco, Lazza e Mara Maionchi tra le voci italiane

News Cinema

È arrivato il trailer finale italiano ufficiale di Un film Minecraft, adattamento libero e un po' folle del videogioco Mojang, fenomeno di costume nato quattordici anni or sono. Tra le voci italiane ci sono Mara Maionchi e Lazza. Al cinema dal 3 aprile.

Un Film Minecraft sarà al cinema dal 3 aprile: oggi possiamo mostrarvi il trailer finale in italiano, che apre la strada al film di Jared Hess, buffo adattamento del videogioco Mojang che dal 2011 è diventato un fenomeno di costume, sul grande schermo abitato da Jason Momoa, Jack Black, tra gli altri. Lanciamoci in un'avventura epica ma anche assai bizzarra, dove la strada per il Sopramondo, l'End e il Nether sarà lastricata da incontri assurdi e gag folli. Tra le voci della versione italiana ci sono Mara Maionchi (la malefica Malgosha) e Lazza (Generale Chungus). Leggi anche Un film Minecraft, la Mojang e il regista nel video backstage del lungometraggio tratto dal popolare videogioco sandbox

Un Film Minecraft, la trama del film tratto dal videogioco Mojang