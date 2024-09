Un film Minecraft, la Mojang e il regista nel video backstage del lungometraggio tratto dal popolare videogioco sandbox

News Cinema

La direzione creativa di Mojang e il regista Jared Hess in un video parlano del film tratto da Minecraft, in uscita al cinema nella primavera 2025.

Nell'aprile 2025 il complesso mondo sandbox di Minecraft diverrà un "semplice" film di Jared Hess, con un cast composto da Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks, Jemaine Clement, Jennifer Coolidge. Sul canale ufficiale Minecraft di YouTube è stato pubblicato un video backstage col regista e con il direttore creativo Mojang, Torfi Frans Olafsson: come si trasporta sul grande schermo un fenomeno videoludico così iconico? Ecco il video in lingua originale, più in basso lo riassumiamo.





Un film Minecraft, tutto sta nella grandezza dei blocchi!