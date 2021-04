Un altro giro: esce al cinema il film danese vincitore dell'Oscar con Mads Mikkelsen

News Cinema

Il fresco vincitore dell'Oscar per il Miglior Film Internazionale uscirà nei cinema italiani a maggio, in una data che sarà presto comunicata. Diretto da Thomas Vinterberg e interpretato da Mads Mikkelsen, Un altro giro è un film imperdibile secondo alcuni noti registi che lo hanno visto.

Guillermo Del Toro : Il protagonista è posseduto da uno spirito, che lo porta a ballare. Tutto il film è sul dover scegliere la paura o l'amore e la vita. E lui in quel momento sceglie la vita

: Il protagonista è posseduto da uno spirito, che lo porta a ballare. Tutto il film è sul dover scegliere la paura o l'amore e la vita. E lui in quel momento sceglie la vita Paolo Sorrentino : Questo film è un'opera d'arte per me, un grande esempio per il cinema. Un film sincero, coraggioso e malinconico. Ha nelle proprie mani tutte le qualità che un film dovrebbe avere.

: Questo film è un'opera d'arte per me, un grande esempio per il cinema. Un film sincero, coraggioso e malinconico. Ha nelle proprie mani tutte le qualità che un film dovrebbe avere. Luca Guadagnino: Non è soltanto il protagonista che alla fine rilascia la sua energia, sono Mads e Thomas a creare una sequenza che sarà ricordata per anni.

Un altro giro è distribuito in Italia in partnership da Medusa e da Movies Inspired. Il film, presentato anche alla scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma, ha vinto anche il BAFTA Awawd come miglior film non in lingua inglese e lo European Film Award come miglior film europeo. Oltre all'Oscar come miglior film internazionale, Thomas Vinterberg ha avuto anche l'onore della nomination tra i migliori registi dell'anno. Il film arriverà nei cinema a maggio in una data ancora da confermare.

Un altro giro: la trama del film di Thomas Vinterberg