Un altro giro, Thomas Vinterberg dedica l'Oscar alla figlia deceduta: le commoventi parole del regista danese

News Cinema

Ritirando l'Oscar per il miglior film internazionale andato a Un altro giro, il regista Thomas Vinterberg ha parlato della figlia morta in un incidente stradale quando il film era in fase di riprese.

Il premio per il miglior film internazionale è stato vinto dal film danese Un altro giro. Il regista Thomas Vinterberg è salito sul palco per ritirare l'Oscar e, come ci si aspettava essendo nota la tragedia che ha vissuto poco dopo l'inizio delle riprese del film, ha dedicato il riconoscimento alla figlia Ida, morta a 19 anni in un incidente stradale. Questo il discorso di Vinterberg durante la cerimonia dei 93esimi premi Oscar:

Grazie molte. Grazie all'Academy per aver votato il film, questo va oltre qualunque cosa avessi potuto immaginare... eccetto il fatto che è qualcosa che avevo sempre immaginato, da quando avevo cinque anni o giù di lì e preparavo i miei discorsi alla stazione del treno, a scuola, nel bagno... e ora sono qui, è tutto vero, è incredibile. Questo è un film che parla di smettere di avere il controllo nella vita, così come io ho perso il controllo nella mia vita. Voglio ringraziare mia moglie Helene che è qui, per essere stata l'angelo di questo progetto, per avermi guidato in questo periodo difficile.



Voglio ringraziare i miei figli e la mia famiglia, Nanna, Ida, Albert, Lilly il mio sceneggiatore Tobias Lindholm che è il mio angelo custode sia nella vita sia nella scrittura e gli invio i miei complimenti. Ci sono molte persone da ringraziare, ma ci sto arrivando. Devo elogiare Zentropa... Sisse, Kasper, Peter, tutti voi. Avete molto cuore e molta forza allo stesso tempo. La troupe, che ha dato tutto ciò aveva per salvare me e salvare questo film. Grazie ai produttori, agenti, distributori, a tutti voi per aver investito in un film che parla sostanzialmente di quattro uomini bianchi depravati e ubriachi che insegnano anche ai bambini a bere alcol. Una storia molto ardua secondo il mio punto di vista. I quattro uomini sono Magnus Milland, Lars Lanthe, il mio vecchio amico Thomas Bo Larsen, tutto il cast, Susse, Maria, tutti voi, ci avete messo il cuore e siete stati fantastici. Voglio ringraziare in modo particolare Mads Mikkelsen, ovviamente. Mads, hai dato il tuo meglio, non solo per il film ma anche per mia figlia. E non lo dimenticherò mai.



Okay. Allora, noi volevamo fare un film che celebrasse la vita e a quattro giorni dall'inizio delle riprese è accaduto l'impossibile. Un incidente in autostrada si è portato via mia figlia. Qualcuno stava guardando il suo cellulare. Ci manca e io la amo. Due mesi prima delle riprese lei era in Africa. Lesse il copione e mi scrisse una lettera, era raggiante di entusiasmo, adorava questo script. Le sembrava le parlasse. Avrebbe dovuto avere un ruolo nel film. Se qualcuno azzarda credere che lei sia qui ora in qualche maniera, la vedrebbe appplaudire e festeggiare con noi. Alla fine abbiamo fatto il film per lei, come se fosse un suo monumento. Ida, questo è un miracolo che è appena accaduto. Tu sei parte di questo miracolo. Forse ha mosso dei fili da qualche parte, non lo so, ma questo è per te. Grazie infinite.