Umma: Sadra Oh perseguitata dalle ceneri della madre nel trailer dell'horror

E’ un horror demoniaco Umma, nel quale Sandra Oh un bel giorno riceve una scatola con le ceneri della madre e si confronta, suo malgrado, con il soprannaturale. Del film, prodotto da Sam Raimi, è appena arrivato il trailer.

Per noi Sandra Oh resterà sempre la dottoressa Cristina Young di Grey's Anatomy, amica del cuore della Meredith Grey di Ellen Pompeo. L'attrice, tuttavia, ogni tanto si presta al cinema, e di recente è stata la protagonista dell'horror Umma, che è prodotto nientemeno che dal buon Sam Raimi e che arriverà nelle sale USA il prossimo 18 marzo. Oggi abbiamo l'inquietante trailer del film, nel quale il male proviene dalle ceneri di una madre morta all'improvviso.

Umma: la trama e il trailer

Umma segna il debutto nella regia di Iris K. Shim, anche lei di origini coreane come Sandra Oh. Del cast dell'horror fanno parte anche Dermot Mulroney, Odeya Rush, MeeWha Alana Lee e Tom Yi. La trama del film ruota intorno a una donna di nome Amanda che è una madre single che tenta di crescere al meglio sua figlia in una fattoria in America. Quando un uomo le consegna le ceneri della madre, contenute in una scatola che arriva dalla Corea, Amanda vede cambiare repentinamente la propria vita, in cui fa il suo ingresso il soprannaturale. Questo e altro ci mostra il trailer di Umma, che è appena stato diffuso.