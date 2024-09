Umbria Cinema 2024, tra promozione del territorio e del cinema italiano: i vincitori della 4ª edizione del Festival

News Cinema

Il gremito pubblico di Piazza del Popolo a Todi è stato allietato da aneddoti, musica e brillante intrattenimento durante la seconda serata dell'Umbria Cinema. Sono stati assegnati i premi della 4ª edizione del festival diretto da Paolo Genovese, ritirati dagli stessi vincitori.

La seconda delle tre serate dell'Umbria Cinema è stata l'occasione per consegnare i premi ai vincitori del concorso. Il festival, che si svolge nella centrale Piazza del Popolo di Todi, è giunto alla IV edizione ed in parte dedicato alla promozione del territorio umbro e in parte alla promozione del cinema italiano contemporaneo.

Alla stampa invitata a seguire la manifestazione, ad esempio, è stata data l'occasione di visitare alcuni siti caratteristici della cittadina, di varie epoche, come le cisterne sotterranee che risalgono all'ingegneria idraulica romana del I secolo a.C. o la Torre del Palazzo dei Priori, magnifico esempio di architettura medievale. Le escursioni pomeridiane hanno permesso agli ospiti di visitare anche luoghi adiacenti. La Strada del Vino del Trasimeno e la Strada dell'Olio Dop Umbria hanno offerto indimenticabili soste di degustazione, mentre il comune di Monte Castello di Vibio si è rivelato un borgo medievale da scoprire, grazioso sotto ogni angolazione, dove risiede fiero il Teatro della Concordia anche noto come il "teatro più piccolo del mondo" (teatropiccolo.it).

Umbria Cinema Festival 2024: i vincitori

La serata di sabato 14 settembre è stata caratterizzata da un ricorrente riferimento al relativamente gelido clima che ha colto un po' tutti di sorpresa. Questo non ha certo impedito allo show di offrire un degno riscaldamento di anima e cuore di fronte alla piazza gremita di gente, con la spigliata conduzione di Andrea Perroni e Greta Mauro, con il brillante accompagnamento musicale dell'Orchestraccia e con gli aneddoti raccontati dall'attore Paolo Calabresi e dal cantautore Luca Barbarossa che hanno presentato i loro libri, rispettivamente, Tutti gli uomini che non sono (edito da Salani) e Cento storie per cento canzoni (edito da La Nave di Teseo). È stato poi Max Giusti a intrattenere, con l'istrionismo che gli è proprio, il pubblico per oltre un'ora sul finale proponendo estratti dal suo spettacolo teatrale Bollicine.

L’Umbria Cinema Festival è un'iniziativa promossa da Regione Umbria, dal Comune di Todi, con direttore artistico il regista Paolo Genovese, presidente della Umbria Film Commission. Questi i premi assegnati nel corso della serata: