TGCom24
Home | Cinema | News | U.S. Palmese dei Manetti Bros arriva su Sky Cinema Uno e NOW
Schede di riferimento
U.S. Palmese
Anno: 2025
4,5
U.S. Palmese
News Cinema

U.S. Palmese dei Manetti Bros arriva su Sky Cinema Uno e NOW

Cristina Migliaccio

Diretto dai Manetti Bros, U.S. Palmese racconta di passione, unità e seconde possibilità questa sera su Sky Cinema Uno e in contemporanea streaming su NOW.

U.S. Palmese dei Manetti Bros arriva su Sky Cinema Uno e NOW

I Manetti Bros. tornano su Sky Cinema Uno e in contemporanea streaming su NOW questa sera, martedì 9 settembre 2025, dalle ore 21:15 con U.S. Palmese, la loro ultima fatica cinematografica presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024 e distribuita in sala a marzo 2025.

U.S. Palmese dei Manetti Bros su Sky Cinema Uno e NOW: trama e cast

Ambientato in Calabria, U.S. Palmese – come suggerisce il titolo – racconta le vicende della squadra di calcio Palmese di Reggio Calabria. Tutto parte da un tifoso, Don Vincenzo, che propone alla società calcistica di ingaggiare un ex giocatore del Milan, un astro nascente del calcio mondiale: Etienne Morville. Il professionista francese ha tentato la strada del successo, ma il suo comportamento in campo non è stato apprezzato e gli è costata una squalifica. La sua carriera è dunque in bilico e la squalifica rischia di spegnere ogni possibilità di alimentare il successo. Tutto cambia, però, nel momento in cui è don Vincenzo a fare il suo nome come potenziale campione per la squadra del posto, la U.S. Palmese. Etienne Morville sta vivendo un periodo estremamente negativo, in declino non solo professionale ma anche personale, e deve trovare il modo di andare avanti. Quando riceve quella proposta dalla Palmese, favorita dalla colletta effettuata dagli abitanti della città, Etienne Morville accetta la sfida consapevole che quella sarà la sua seconda possibilità. riuscirà a riaccendere la passione per il calcio?

Distribuito da 01 Distribution, U. S. Palmese è diretto da Marco e Antonio Manetti, che hanno scritto la sceneggiatura a più mani con Luna Gualano ed Emiliano Rubbi. Il cast è guidato da Rocco Papaleo che interpreta Don Vincenzo, mentre Blaise Afonso interpreta Etienne Morville. Gianfelice Imparato è il Professor Macrì, mentre Giulia Maenza è Concetta. Nel cast figurano anche Claudia Gerini, Massimo De Lorenzo, Massimiliano Bruno, Vincenzo Scuruchi, Guglielmo Favilla e Max Mazzotta. La produzione ha scelto la città di Palmi in Reggio Calabria per effettuare le riprese del film, titolo che ha ottenuto due candidature ai Nastri d’Argento 2025 come migliore commedia e migliore attore in un film commedia per Rocco Papaleo.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
U.S. Palmese
Anno: 2025
4,5
U.S. Palmese
Cristina Migliaccio
  • Giornalista pubblicista
  • Netflix dipendente
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
The Smashing Machine: un nuovo trailer ufficiale del film con Dwayne Johnson premiato a Venezia
news Cinema The Smashing Machine: un nuovo trailer ufficiale del film con Dwayne Johnson premiato a Venezia
Nouvelle Vague, un nuovo trailer ufficiale di Netflix del film di Richard Linklater
news Cinema Nouvelle Vague, un nuovo trailer ufficiale di Netflix del film di Richard Linklater
Stephen King, i suoi 10 film preferiti, più quattro "fuori gara" tratti dai suoi lavori
news Cinema Stephen King, i suoi 10 film preferiti, più quattro "fuori gara" tratti dai suoi lavori
Lizard Music, dopo The Smashing Machine Dwayne Johnson protagonista di un nuovo film di Benny Safdie
news Cinema Lizard Music, dopo The Smashing Machine Dwayne Johnson protagonista di un nuovo film di Benny Safdie
Clayface, le nuove foto dal set suggeriscono che Joker esiste nel DCU
news Cinema Clayface, le nuove foto dal set suggeriscono che Joker esiste nel DCU
Ne Zha - L'ascesa del guerriero di fuoco, il teaser trailer italiano del film di animazione dal più alto incasso della storia
news Cinema Ne Zha - L'ascesa del guerriero di fuoco, il teaser trailer italiano del film di animazione dal più alto incasso della storia
Hannah John-Kamen si unsice al cast del thriller One Second After
news Cinema Hannah John-Kamen si unsice al cast del thriller One Second After
Avengers: Doomsday, David Harbour sul film: "Non ho mai visto niente del genere"
news Cinema Avengers: Doomsday, David Harbour sul film: "Non ho mai visto niente del genere"
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
I gemelli
L'ultimo colpo in canna
Bohemian Rhapsody
The Menu
Un uomo da vendere
Suicide Squad
La Doppia Vita di Madeleine Collins
Tiramisù
La sfida
Indian - La grande sfida
Il piacere è tutto mio
Django
Film stasera in TV