U.S. Palmese dei Manetti Bros arriva su Sky Cinema Uno e NOW

Diretto dai Manetti Bros, U.S. Palmese racconta di passione, unità e seconde possibilità questa sera su Sky Cinema Uno e in contemporanea streaming su NOW.

I Manetti Bros. tornano su Sky Cinema Uno e in contemporanea streaming su NOW questa sera, martedì 9 settembre 2025, dalle ore 21:15 con U.S. Palmese, la loro ultima fatica cinematografica presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2024 e distribuita in sala a marzo 2025.

U.S. Palmese dei Manetti Bros su Sky Cinema Uno e NOW: trama e cast

Ambientato in Calabria, U.S. Palmese – come suggerisce il titolo – racconta le vicende della squadra di calcio Palmese di Reggio Calabria. Tutto parte da un tifoso, Don Vincenzo, che propone alla società calcistica di ingaggiare un ex giocatore del Milan, un astro nascente del calcio mondiale: Etienne Morville. Il professionista francese ha tentato la strada del successo, ma il suo comportamento in campo non è stato apprezzato e gli è costata una squalifica. La sua carriera è dunque in bilico e la squalifica rischia di spegnere ogni possibilità di alimentare il successo. Tutto cambia, però, nel momento in cui è don Vincenzo a fare il suo nome come potenziale campione per la squadra del posto, la U.S. Palmese. Etienne Morville sta vivendo un periodo estremamente negativo, in declino non solo professionale ma anche personale, e deve trovare il modo di andare avanti. Quando riceve quella proposta dalla Palmese, favorita dalla colletta effettuata dagli abitanti della città, Etienne Morville accetta la sfida consapevole che quella sarà la sua seconda possibilità. riuscirà a riaccendere la passione per il calcio?