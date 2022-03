Twilight: quando Robert Pattinson era famoso e Jamie Dornan non voleva più essere suo amico

News Cinema

C'è stato un tempo in cui Jamie Dornan era un ragazzo invidioso del suoi coinquilino Robert Pattinson, che aveva più successo di lui e per questo veniva trattato con sufficienza dagli amici.

Parliamo ancora una volta di un gruppo di celeberrimi attori, quasi tutti inglesi, che un tempo dividevano un appartamento a Londra e cercavano di affermarsi nel mondo della recitazione. Questi attori erano Andrew Garfield, Eddie Redmayne, Charlie Cox, Robert Pattinson e Jamie Dornan. In realtà è stato l'ultimo a tornare in argomento convivenza e a parlare della mostruosa invidia che, ai vecchi tempi, nutriva per il protagonista di The Batman, che incontrò per primo il successo - e che successo! - con Twilight.

Quando gli amici di Robert Pattinson l'avrebbero ammazzato

Jamie Dornan, che è diventato un fenomeno di culto grazie a Cinquanta sfumature di Grigio e relativi sequel, in cui ha interpretato il fascinoso e tormentato Christian Grey, ha parlato di Pattinson durante la cerimonia di consegna dei Critics Choice Awards. L'attore irlandese si è soffermato su un commento del buon Robert a proposito del comportamento estremamente scorretto dei suoi amici di un tempo, che aspettavano l'ultimo minuto per invitarlo a feste o serate o comunque eventi a cui partecipavano.

Per Dornan, attualmente nelle nostre sale in Belfast, il fatto che Robert Pattinson fosse stato scelto come protagonista del primo film dalla saga di Stephenie Meyer ha addirittura minacciato l’amicizia fra lui e i suoi coinquilini. Ecco cosa ha dichiarato l'attore in proposito:

Gli inviti all’ultimo momento? No, con Robert è successo che, siccome aveva avuto successo prima di noi, ci chiedevamo spesso: "C'entra qualcosa con noi?". Perché noi non stavamo lavorando, mentre lui lavorava sempre. Ha fatto Twilight, che lo ha precipitato subito in una diversa stratosfera. In un certo senso abbiamo, non dico recuperato, ma cominciato a lavorare con maggiore continuità. Comunque, Gesù, ci conosciamo da un sacco di tempo.

Leggi anche Twilight: quando Robert Pattinson era troppo emo e stava per essere licenziato

Purtroppo, come dico alcuni, l'invidia è una brutta bestia, anche se, più che nutrire risentimento nei confronti di Robert Pattinson, Dornan & Co. si sentivano a disagio in sua presenza. O forse solo Dornan aveva questa impressione, perché sembra che gli altri amassero portarlo agli happening per avere un po' più di popolarità proprio grazie alla sua presenza. In ogni modo quell'appartamento doveva essere una casa dei prodigi, vista l’eccelsa carriera di ogni suo singolo abitante. Va detto, però, che per il momento l'unico a vincere l'Oscar è stato Eddie Redmayne (per La teoria del tutto).