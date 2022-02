Twilight: quando Robert Pattinson era troppo emo e stava per essere licenziato

News Cinema

A tre settimane dall'uscita di The Batman, Robert Pattinson racconta del giorno in cui, durante le riprese di Twilight, ha rischiato davvero di essere cacciato dal set. Cosa era successo?

Il 3 marzo Robert Pattinson si mostrerà nei panni di Batman in molte sale cinematografiche. Nonostante ciò, l'attore resta ancora strafamoso per il personaggio di Edward Cullen, il vampiro che nella Twilight Saga si innamora di un'umana. E infatti, proprio nel corso di una lunga intervista dedicata a The Batman, il nostro ha trovato il tempo per ricordare un episodio poco felice che risale alla lavorazione del primo film della serie e che poteva costargli la carriera. Insomma, oggi, nei panni del supereroe dal costume da pipistrello potrebbe esserci qualcun altro, se Pattinson avesse tenuto un comportamento troppo riottoso.

Il giorno in cui Robert Pattinson ha rischiato di perdere il ruolo di Edward Cullen

Robert Pattinson, che con The Batman torna a lavorare con un grosso Studio dopo svariate esperienze con il cinema indipendente, ha raccontato, parlando con GQ, di aver rischiato di essere licenziato mentre era sul set di Twilight. La causa? Il suo atteggiamento ribelle e la pretesa di interpretare a modo suo il personaggio di Edward Cullen. Ecco il racconto di Robert:

Avevo 21 anni e grandi velleità artistiche. E quindi si è creata una strana tensione per cui lo studio era spaventato all'idea che il personaggio diventasse un po’ troppo emo, mentre io pensavo che non potesse essere diverso da così. A parlarne adesso sembra davvero ridicolo, perché ero quasi sempre infuriato. E’ una cosa tipica di quando hai 21 anni, e quando ci ripenso, mi sembra impossibile di aver recitato in quel modo la metà del tempo. Stavamo girando la scena in cui Edward presenta Bella alla sua famiglia, me lo ricordo perché il mio agente e il mio manager mi vennero a trovare a sorpresa. Rimasi stupito, perché mi sembrava che tutto andasse bene. Ma poi, quando andammo a pranzo, mi dissero: "Ok, qualunque cosa tu sia facendo adesso, dopo pranzo fai esattamente il contrario, oppure sarai licenziato prima della fine di questa giornata". Risposi: "D’accordo!". E solo così riuscirono a farmi sorridere un po’ nel film.

Robert Pattinson ha poi spiegato che, se avesse reso Edward troppo allegro, e quindi se avesse seguito alla lettera le indicazioni di Catherine Hardwicke, il suo succhiasangue sarebbe sembrato uno psicopatico. La reazione dei fan a Twilight, in ogni modo, è stata una testimonianza dell’alto gradimento della performance di Robert, tanto che oggi sarebbe impossibile immaginare un altro attore nei panni della dolce metà di Bella Swan. Comunque, se era un personaggio malinconico e tormentato che l'attore voleva interpretare, con The Batman ha certamente trovato pane per i suoi denti, dal momento che il suo Cavaliere Oscuro non è certo un allegrone.

