Twilight of the Warriors: Walled In, un nuovo trailer dell'action honkonghese presentato a Cannes

Sta per debuttare negli Stati Uniti il nuovo film di Soi Cheang, uno degli ultimi maestri del cinema di Hong Kong, che omaggia il cinema dell'ex colonia degli anni Ottanta e Novanta con protagonisti miti come Sammo Hung e Louis Koo.

Poche settimane fa, parlando con un produttore francese al Cinema Ritrovato di Bologna, ho realizzato che in Italia non è mai stato distribuito in sala un film di Soi Cheang, che gli appassionati conoscono come uno degli ultimi maestri del cinema di Hong Kong, l'erede di quella tradizione gloriosa che, negli anni Ottanta e Novanta, ha fatto del cinema della ex colonia britannica il più vitale e bello del mondo.

Capolavori come Love Battlefield o Dog Eat Dog, o più di recente Limbo. Quest'ultimo è disponibili in streaming sul canale Far East di Prime Video, piattaforma dove è possibile vedere anche Kill Zone e Kill Zone Paradox: e chissà che quelli del Far East, ovvero la Tucker Film, non decidano finalmente di rompere il tabù e distribuire nel nostro paese il nuovo film di Soi Cheang, che si intitola Twilight of the Warriors: Walled In e che è stato presentato fuori concorso nella sezione Midnight Screenings, al Festival di Cannes 2024.

Il film è interpretato da due vere e proprie leggende del cinema di Hong Kong come Sammo Hung e Louis Koo, e ci sono anche Raymond Lam, Terrance Lau, Philip Ng, Tony Wu Tsz Tung, German Cheung, Richie Jen, Wong Tak Pun Kenny, Fish Liew, Chu Pak Hong, Cecilia Choi, Lau Wai Ming, e Aaron Kwok. Il progetto ha radici antiche, e negli anni ha interessato registi come John Woo e Johnnie To, che avrebbero dovuto codirigere, e altri nomi di primissimo piano dello star system di Hong Kong. Adattamento di un fumetto cinese di Andy Seto intitolato "City of Darkness", Twilight of the Warriors: Walled In è ambientato negli anni Ottanta all'interno della cittadella di Kowloon, enclave tutta cinese nella Hong Kong ancora sotto la corona inglese e segue le vicende di un ragazzo in difficoltà che accidentalemente trova rifugio nella cittadella, "scoprendo ordine nel caos e ottenendo lezioni di vita dagli abitanti che lo accogono e le aiutano, e che insieme resisteranno a un'invasione nemica".

Questo è il trailer "americano" di Twilight of the Warriors: Walled In, che sta per fare il suo debutto nelle sale statunitensi, seguito dalla trama ufficiale





Molti anni dopo la sanguinosa guerra per il territorio che ha lasciato il campo a un'inquieta era di pace nella mondo della malavita di Hong Kong, la famigerata Città Murata di Kowloon funge da rifugio sicuro fortificato e senza legge per bande e rifugiati. Quando un abile combattente clandestino si imbatte nel più temuto boss della Triade di Hong Kong, una taglia viene posta sulla sua testa, nonostante i suoi legami con il leader della famigerata enclave. Quando i suoi inseguitori violano la fragile tregua territoriale per vendicarsi, le conseguenze riaccendono vecchi rancori, portando decenni di tensione a un punto di ebollizione brutale e sanguinoso.