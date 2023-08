Twilight of the Dead: si gira entro l'anno l'ultimo film di zombi di George A. Romero!

News Cinema

Arrivato finalmente l'annuncio ufficiale: entro l'anno si girerà Twilight of the Dead, il film voluto da George A. Romero, che prima della scomparsa aveva scritto il trattamento insieme a Paolo Zelati.

Lo chiamano "l'ultimo film di zombie di George A. Romero" e in un certo senso lo è, Twilight of the Dead, visto che il regista prima di scomparire nel 2017 aveva scritto il trattamento assieme a Paolo Zelati, collezionista e critico italiano suo amico, e avrebbe voluto terminare con questo film la sua splendida serie di film sugli zombi, byspassando in un certo senso quelli girati dopo La terra dei morti viventi, che di fatto non concludevano la saga. E ci sono voluti tutta la tenacia di Zelati e anni di confronto e collaborazione, dopo la morte di Romero, con gli eredi del regista, per poter trovare i produttori giusti e dare oggi l'annuncio ufficiale che il film sarà girato quest'anno a Portorico. A produrlo sarà la Roundtable Entertainment, che porterà al cinema la sceneggiatura scritta da Zelati, Joe Knetter e Robert Lucas.

Twilight of the Dead diventerà presto un film

Della storia al momento si sa soltanto che si immergerà nella natura oscura dell'umanità dal punto di vista degli ultimi uomini sulla terra, presi in mezzo a diverse fazioni di zombi. I produttori sottolineano che, come i precedenti lavoro di Romero, sarà uno "stimolante commento sociopolitico sotto le spoglie del cinema di genere". Nel film del 2005 La terra dei morti viventi, il regista introdusse "Big Daddy", un leader intelligente degli zombi, la cui sorte restava sospesa alla fine. Da lì si ripartirà per parlare di quel che è successo dopo. Non si conosce ancora il regista con cui sono in trattative i produttori, tra cui la vedova di Romero, Suzanne Desrocher, John Baldecchi, Sarah Donnelly, Paolo Zelati e Stephanie Caleb. Se il film dovesse riscuotere successo, la produzione non esclude una nuova serie.

Questa la dichiarazione di Suzanne Romero: "Sono felicissima di unire le forze con Roundtable per portare questa inquietante evoluzione dell'universo di Romero sullo schermo. Roundable mi ha colpito per il suo profondo e duraturo amore per il lavoro di George. Credo che loro abbiano la visione giusta per produrre la versione migliore di questo film, che onora l'eredità di Romero. Non vedo l'ora di iniziare le riprese!". John Baldecchi ha aggiunto: "Siamo elettrizzati di lavorare con Suzanne, Paolo e Stephanie per realizzare il capitolo finale di questa serie epica. E' il finale perfetto per una delle eredità horror più fantastiche di sempre, con un messaggio potente e attuale sul fatto che l'umanità è ripetutamente causa della sua stessa distruzione". Insomma, finalmente ci siamo, non resta che aspettare di conoscere il regista e gli attori, ma se le riprese si svolgeranno quest'anno, l'attesa non sarà lunga.

(foto di George A. Romero da Wikimedia Commons, di Nicolas Genin, festival di Venezia 2009; un fotogramma di La terra dei morti viventi)