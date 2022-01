Twilight: che fine ha fatto Taylor Lautner? La fama lo ha distrutto

News Cinema

A 14 anni dal suo ingresso nella Twilight Saga, Taylor Lautner spiega gli effetti che la celebrità ha avuto su di lui, che sono il motivo per cui si è preso una lunga pausa dalla recitazione.

Mentre Robert Pattinson si prepara all'uscita di The Batman e ne ha fatta di strada dai tempi in cui era il vampiro Edward Cullen, e lo dimostrano Tenet di Christopher Nolan e Cosmopolis di David Cronenberg, Taylor Lautner è rimasto prigioniero della Twilight Saga.

Sono in molti a domandarsi che fine abbia fatto Lautner, che nei 5 film della saga cinematografica tratti dai libri di Stephenie Meyer era il licantropo Jacob perdutamente innamorato di Bella Swan. Ebbene, dopo il drammatico Run The Tide, l'attore non ha girato più film. Era il 2016 e prima c'erano stati la commedia Un weekend da bamboccioni 2, l'action-thriller Tracers e la commedia western The Ridiculous. E come dimenticare, in mezzo alla serie di Twilight, il thriller d'azione Abduction? Oggi il buon Taylor fa di nuovo capolino e ci spiazza con delle dichiarazioni che ispirano profonda tenerezza.

Un ragazzo devastato dalla fama

Quando Taylor Lautner era venuto a Roma per l'anteprima di Eclipse, folle urlanti di ragazzine avevano fatto nottata in Via della Conciliazione (luogo scelto per la première) per vederlo e strappargli un autografo. All'epoca l'attore si era presentato in Italia con Kristen Stewart ed era aitante e muscoloso proprio come il suo Jacob. 12 anni dopo, eccolo raccontare la crisi a cui è andato incontro a causa dell'improvviso successo. Le sue parole arrivano da un'intervista di The Hollywood Reporter:

Poche cose nella vita possono manifestarsi all'improvviso. La notorietà può. Allo stesso modo scompare di colpo. Quando avevo 16,17 e 18 anni, e mi svegliavo la mattina e provavo a uscire per fare una passeggiata o andare a un appuntamento, c'erano 12 macchine che mi aspettavano fuori di casa e che mi seguivano tutte le volte in cui mi recavo in aeroporto o in qualsiasi altro posto, e c'erano migliaia di fan urlanti. E’ andata avanti per diversi anni, durante i quali o non uscivo di casa, oppure, se uscivo, dovevo indossare cappello e occhiali da sole, ed ero terrorizzato. Mi è successo qualcosa dentro che mi ha fatto aver paura di uscire. Mi veniva l’angoscia a uscire, così ho evitato, In quel momento mi sono sentito frustrato perché volevo vivere una vita normale. Ma poi, quando questa cosa non è accaduta più, ho cominciato a domandarmi: Ma allora alla gente non importa più niente di me? Quando la fama se ne va, te ne rendi conto, e questa è la parte pericolosa, perché rischi di andare fuori di testa.

Taylor Lautner, ha poi spiegato di aver sentito la necessità di prendersi una pausa dal lavoro e che il break lo ha fatto stare meglio. Adesso è di nuovo felice e pieno di energia, e lo deve anche all'amore della sua dolce metà Taylor Dome. Prima di fare Twilight, l'attore aveva recitato ne Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3-D e ne Il ritorno della scatenata dozzina. Nel suo curriculum anche Appuntamento con l'amore.