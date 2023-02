Tutto in un giorno: il trailer italiano ufficiale del film con Penélope Cruz e Luis Tosar

News Cinema

Presentato in prima mondiale al Festival di Venezia 2022, nella sezione Orizzonti, e candidato a cinque premi Goya, questo film diretto dall'esordiente Juan Diego Botto arriva al cinema il 2 marzo con BIM Distribuzione.

Diretto da un esordiente, Juan Diego Botto, Tutto in un giorno il botto lo ha fatto davvero: è stato presentato in prima mondiale al Festival di Venezia 2022 (sezione Orizzonti) e ha ottenuto cinque candidature ai Premi Goya, gli Oscar spagnoli: quella per il miglior regista esordiente, il miglior attore (Luis Tosar), la migliore attrice non protagonista (Penélope Cruz), il miglior attore esordiente (Christian Checa) e la migliore canzone originale.

Tutto in un giorno arriva nei cinema italiani il 2 marzo con Bim Distribuzione, e qui di seguito vi mostriamo il suo trailer italiano ufficiale, il poster e la trama.



Tutto in un giorno: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Un film sulla famiglia, sull’amore e sulla solidarietà. Un conto alla rovescia per le storie intrecciate di tre protagonisti, che cercano di restare a galla e superare le ventiquattro ore che cambieranno la loro vita. Tutto in un giorno esplora l’impatto della crisi economica sui rapporti personali, e come l’amicizia e la solidarietà possano essere d’aiuto per superare i momenti più difficili della vita. Un’affannosa corsa contro il tempo, ai margini di una grande città.