Tutte le novità sui film di Star Wars: Torna anche Daisy Ridley

News Cinema

Dal palco della Star Wars Celebration 2023 sono stati annunciati ben tre nuovi film ambientati nell'universo di Star Wars: in uno Daisy Ridley riprenderà il ruolo di Rey.

Non solo annunci sulle Serie TV di Star Wars più attese su Disney+. A Londra, durante il panel Lucasfilm in occasione dell'evento Star Wars Celebration 2023, sono stati annunciati anche ben tre nuovi film live-action che arricchiranno presto la timeline della Galassia lontana lontana. La presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha dato la notizia bomba ai fan insieme ai registi James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy. Ma non è tutto: sul palco è arrivata a sorpresa anche Daisy Ridley, l'attrice che ha interpretato Rey nella trilogia sequel e che ora si prepara a tornare nei panni del suo amato personaggio.

Star Wars: I primi dettagli sui prossimi film

Kennedy ha presentato i tre nuovi film che saranno ambientati nel passato, nel presente e nel futuro del franchise. "Amplificheremo la nostra timeline", ha promesso la presidente di Lucasfilm mostrando poi un'immagine grafica della stessa (la vedete qui sotto). Alla guida dei film ci sono i già citati James Mangold (Logan, Indiana Jones e il quadrante del destino), Dave Filoni (The Mandalorian, Ahsoka) e il regista premio Oscar e vincitore dell'Emmy Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel, Saving Face).

HOLY CRAP we’re getting past present and future Star Wars movies pic.twitter.com/ns3wulNxJe — Mollie Damon @ Star Wars Celebration (@MollieDamon) April 7, 2023

Il film di James Mangold tornerà all'alba degli Jedi (ben 25mila anni prima le storie che conosciamo) e si concentrerà sul primo Jedi che è riuscito a incanalare la Forza, mentre quello di Dave Filoni si concentrerà sulla Nuova Repubblica e chiuderà le storie interconnesse raccontate nelle serie The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka e in altre serie di Disney+. Il film di Sharmeen Obaid-Chinoy sarà ambientato invece 15 anni dopo gli eventi di Star Wars: L'ascesa di Skywalker e seguirà Rey (Daisy Ridley) mentre costruisce un nuovo Ordine Jedi.