Star Wars Celebration 2023: Tutti gli annunci su Andor, The Mandalorian e Skeleton Crew

Da Andor a The Mandalorian a Skeleton Crew: a Londra la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy, gli attori e i filmmaker delle serie più attese hanno annunciato elettrizzanti novità dal mondo di Star Wars.

Dall'evento Star Wars Celebration che si sta tenendo in questi giorni a Londra arrivano numerose novità sulle serie ambientate nell'universo di Star Wars. Dal ritorno di Andor con la seconda stagione, alle succose anticipazioni sul finale di The Mandalorian 3 passando per il primo trailer di Star Wars: Ahsoka e le novità su The Acolyte, sono tanti gli annunci fatti dal palco del centro congressi London ExCel dove si sono alternati la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy e i diversi filmmakers.

Andor: Quando arriva la seconda stagione?

Lo showrunner di Andor Toby Gilroy, insieme al protagonista Diego Luna e al resto del cast della serie, ha fatto sapere che le riprese della seconda stagione sono in corso e termineranno presumibilmente ad agosto 2023. L'uscita dei nuovi episodi su Disney+ è prevista, salvo ritardi e considerando un anno necessario per la post-produzione, per agosto 2024. "Stiamo facendo del nostro meglio: ieri c’erano tre registi che lavoravano in contemporanea, ci sono 1400 persone al lavoro su questa serie", ha detto Gilroy. Diego Luna, da parte sua, ha ringraziato il pubblico per aver apprezzato la serie. "Se siamo qui, è perché vi è piaciuta. Sono felice di essere a Londra, ormai è la mia seconda casa", ha detto l'attore.

The Mandalorian 3: Le anticipazioni degli ultimi due episodi

Per The Mandalorian, invece, sono saliti sul palco Jon Favreau, Dave Filoni e il regista Rick Famuyiwa. Proprio quest'ultimo ha diretto gli ultimi due episodi della terza stagione, ormai agli sgoccioli. C'è molta attesa per il gran finale. "Non vedo l'ora di scoprire la vostra reazione quando vedrete gli ultimi episodi", ha detto Famuyiwa. Assente Pedro Pascal che, però, ha inviato un video messaggio per i fan. "I fan di Star Wars sono i migliori, sanno far diventare anche un panino un meme", ha scherzato l'attore. I partecipanti alla convention, inoltre, hanno avuto la possibilità di vedere i primi minuti del prossimo episodio di The Mandalorian, Capitolo 23, e in anteprima un nuovo poster ufficiale, che vedete qui sotto.

Skeleton Crew: Le novità sulla serie con Jude Law

Annunciati finalmente i giovani attori che affiancheranno Jude Law in Skeleton Crew, la serie ambientata nella Nuova Repubblica e incentrata su un gruppo di bambini che cercano di ritrovare la via di casa dopo essersi persi nella galassia: sono Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith (presenti sul palco insieme a Jude Law) e Ryan Kiera Armstrong. "Avevo circa 6 anni quando questa Galassia mi ha rapito... mi stavo preparando da allora", ha detto Law a proposito del suo debutto nel mondo di Star Wars dove interpreterà un maestro Jedi.

Sono stati svelati anche i registi degli episodi finora girati: sono Jon Watts, David Lowery, I Daniels, Jake Scherier, Bryce Dallas Howard e Lee Isaac Chung. Kathy Kennedy ha ammesso che per la serie gli autori hanno guardato a successi degli ani '80 della società di produzione di Steven Spielberg, la Amblin, e che i Goonies sono stati una grande fonte di ispirazione. Infatti c'è già chi ha definito la serie "Una Goonies che incontra E.T nell'universo di Star Wars" o una "Stranger Things nello spazio". Le "Amblin vibes" (torce, macchine del fumo, ragazzini in bicicletta che attraversano la foresta) sono sembrate evidenti anche a chi ha potuto vedere un primo teaser della serie mostrato in sala (purtroppo non disponibile perché riservato ai partecipanti dell'evento). Qui sotto, tuttavia, potete vedere qualche scatto rubato e condiviso sui social.