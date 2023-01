Tron Ares, le riprese del film con Jared Leto inizieranno ad agosto

News Cinema

La Disney ha dato ufficialmente il via libera a Tron: Ares, terzo film della saga, con Jared Leto nel cast. Le riprese inizieranno ad agosto.

Dopo mesi in cui si vociferava dell'arrivo di un nuovo capitolo per il franchise di Tron, la Disney ha dato il via libera per la realizzazione del terzo film, dal titolo Tron: Ares e con protagonista Jared Leto.

Tron: Ares, ad agosto prendono il via le riprese

Deadline ha diffuso la notizia che la Disney è in trattative per affidare al regista Joachim Rønning la regia del terzo capitolo del franchise. Con il regista norvegese si firmerebbe così la quarta collaborazione, dopo Maleficent: Signora del male, Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar e infine Young Woman and the Sea, con protagonista Daisy Ridley. A curare la sceneggiatura ci penserà Jeff Nathanson, mentre per la produzione è stato coinvolto Jerry buckheimer.

Il film è in fase di preparazione e il prossimo agosto inizieranno le riprese a Vancouver. Tron:Ares è il terzo capitolo del franchise - sviluppatosi con il primo film del 1982 con Jeff Bridges nel ruolo del protagonista Kevin Flynn - ambientato nel mondo del programma informatico The Grid. Il primo Tron fu un flop al botteghino, ma divenne un cult negli anni seguenti ed è il primo film a mettere in luce il concetto di realtà virtuale e il primo della Disney in cui si fa uso della computer grafica.

Nel 2010 venne girato il sequel Tron: Legacy, nel quale Bridges è ritornato nel ruolo di Flynn, ma con un passaggio di testimone al figlio Sam (Garrett Hedlund), divenuto hacker informatico in seguito alla sua scomparsa. Per il terzo capitolo, nel 2020 la Disney aveva messo in stand by il progetto, preferendo dedicarsi al MCU e all'universo di Star Wars, ma ora sembra più che mai decisa a portarlo a termine.