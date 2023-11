Trolls 3, Poppy scopre il passato di Branch e le sue punte ossigenate, in una clip in anteprima esclusiva

News Cinema

In Trolls 3, Poppy e Branch devono riunire l'ex-boyband di cui faceva parte quest'ultimo: sulla strada, riscoprono qualcosa di un passato fatto di spudorata pacchianeria! Trolls 3 - Tutti insieme sarà al cinema dal 9 novembre.

Sarà dal 9 novembre al cinema Trolls 3 - Tutti insieme, nuovo capitolo della saga cartoon firmata DreamWorks Animation: possiamo mostrarvene in esclusiva una clip in italiano, dove Poppy tocca con mano una testimonianza del passato di Branch che fino a poco tempo prima ignorava. La sua metà era in una boyband insieme ai suoi fratelli... e aveva un look molto anni Novanta!



Trolls 3 - Tutti insieme: Una Clip Ufficiale Italiana in anteprima esclusiva - HD

Trolls 3 - Tutti insieme, la trama del film di animazione DreamWorks