Trolls 3, Stash e Lodovica Comello: "C'è melodia anche nel parlato"

Abbiamo incontrato Lodovica Comello e Stash, rispettivamente voci italiane di Poppy e Branch in Trolls 3 - Tutti insieme, al cinema dal 9 novembre. Nella videointervista parliamo di interpretazione e anche di un tema importante che regge la storia.

Arriverà in sala il 9 novembre Trolls 3 - Tutti insieme, terzo capitolo della saga cartoon targata DreamWorks Animation: per l'occasione vi presentiamo quest'intervista video a Stash, che per la seconda volta dà la voce a Branch, e a Lodovica Comello, che eredita il ruolo della spiritata Poppy. Com'è stato cimentarsi con quest'impegno di doppiaggio?



Trolls 3 - Tutti insieme: La nostra intervista ai doppiatori italiani del Film Lodovica Comello e Stash - HD

Trolls 3 - Tutti insieme, la storia del terzo capitolo DreamWorks Animation