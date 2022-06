Troll: lo spettacolare teaser trailer del film di Roar Uthaug in arrivo su Netflix

News Cinema

Il regista di The Wave e Tomb Raider ha diretto per Netflix un monster movie basato sul folklore locale che racconta di una squadra di ricercatori alle prese con il risveglio di un'antica e minacciosa creatura.

Chi dice Norvegia dice troll. Chiunque abbia mai messo piede nel bellissimo paese scandinavo sa benissimo come in ogni negozio di souvenir che si rispetti non mancano mai decine e decine di oggetti, magliette e pupazzi raffiguranti queste creature apparentenenti alle tradizioni e alle leggende di quei luoghi, e del nord dell'Europa in generale, che possono essere piccoli e benevoli o giganteschi e minacciosi.

Già nel 2010 il regista norvegese André Øvredal aveva sfruttato la figura dei troll a scopi cinematografici, dirigendo un monster movie che cavalcava la moda del mockumentary e del found footage per raccontare di tre studenti di giornalismo che, in missione tra i monti norvegesi, si trovavano a dover fronteggiare il risveglio di antichi e giganteschi troll. Quel film si intitolava Troll Hunter, e se non l'avete visto dovreste recuperarlo: primo perché ne vale la pena, e secondo poi come mossa propedeutica in attesa che su Netflix debutti Troll, un altro spettacolare film che racconta di quei giganti di cui è appena stato diffuso il primo teaser trailer ufficiale.

Questa volta a dirigere c'è Roar Uthaug, norvegese anche lui ovviamente: si tratta del regista che ha firmato cose come l'horror Fritt Vilt e il disaster movie The Wave in patria per poi volare a Hollywood a dirigere Alicia Vikander in Tomb Raider.

Scritto da Espen Aukan e interpretato da Marie Wilmann, Kim Falck, Mads Sjøgård Pettersen e Gard B. Eisvold, Troll racconta di un troll che si risveglia dopo millenni sui monti del Dovrefjell e che, distruggendo tutto lungo il suo cammino, sembra dirigersi spedito verso la capitale, Oslo. A cercare di fermarlo sarà un gruppo di ricercatori, lo stesso responsabile del suo risveglio.

Ecco il teaser trailer di Troll, che vedremo prossimamente in streaming su Netflix.