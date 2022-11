Troll: ecco il trailer ufficiale del film fantasy-horror targato Netflix

News Cinema

Debutta in streaming il 1° dicembre il film diretto da Roar Uthaug, il regista di The Wave e del Tomb Raider con Alicia Vikander. Ecco trailer e trama ufficiali di Troll.

Dopo l'appetitoso teaser diffuso in giugno, ecco finalmente il trailer ufficiale di Troll, il film fantasy-horror basato sulle leggendarie creature del folklore norvegese che debutterà in streaming su Netflix il prossimo 1° dicembre.

Dopo il collega André Øvredal, che per primo, di recente, veva sfruttato la figura dei troll a scopi spettacolari e cinematografici, dirigendo un monster movie che cavalcava la moda del mockumentary e del found footage intitolato Troll Hunter (se non l'avete visto dovreste recuperarlo: primo perché ne vale la pena, e secondo poi come mossa propedeutica), questa volta è il compatriota Roar Uthaug, norvegese anche lui, a raccontare i troll. E se il nome non vi dice molti, sappiate che si tratta del regista che ha firmato l'ottimo horror Fritt Vilt, il notevole disaster movie The Wave e che a Hollywood ha diretto Alicia Vikander in Tomb Raider.

Scritto da Espen Aukan e interpretato da Marie Wilmann, Kim Falck, Mads Sjøgård Pettersen e Gard B. Eisvold, Troll racconta di un troll che si risveglia dopo millenni sui monti del Dovrefjell e che, distruggendo tutto lungo il suo cammino, sembra dirigersi spedito verso la capitale, Oslo. A cercare di fermarlo sarà un gruppo di ricercatori, lo stesso responsabile del suo risveglio.

Ecco il trailer ufficiale di Troll, che vedremo dal 1°dicembre in streaming su Netflix.

Troll: il trailer ufficiale del film Netflix

Troll: la trama ufficiale e il poster del film

Nella remota montagna di Dovre, una gigantesca creatura intrappolata per migliaia di anni si risveglia distruggendo tutto ciò che incontra sul suo cammino verso la capitale della Norvegia. Come fermare qualcosa che dovrebbe esistere solamente nel folklore norvegese?