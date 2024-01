Tributo alla grande Maggie Smith con alcuni dei suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'attrice 89enne torna nelle nostre sale con The Miracle Club. Qui sotto trovate alcuni dei film in streaming tra i tanti della sua prestigiosa carriera.

Dal momento che alla veneranda età di 89 anni sta per tornare nelle sale italiane grazie a The Miracle Club, vogliamo dedicare i nostri odierni cinque film in streaming alla grande Maggie Smith. Attiva al cinema fin dagli anni ‘50, l’attrice ha vinto due premi Oscar, nel 1969 come protagonista per La strana voglia di Jean e nel 1978 come non protagonista grazie a California Suite. Altre tre le candidature ricevute nel corso di una carriera a dir poco gloriosa. Senz’altro indugio vi lasciamo al meglio che potete trovare sulle piattaforme riguardo l’eterna Maggie Smith. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dalla leggenda Maggie Smith

Camera con vista

Sister Act - Una svitata in abito da suora

Riccardo III

Gosford Park

Downton Abbey

Camera con vista (1986)

Dopo aver già lavorato con James Ivory al notevole Quartet, la Smith arriva a conquistare la sua quarta nomination all’Oscar grazie a questo potente adattamento da E.M. Forster. Camera con vista vede protagonista una deliziosa Helena Bonham Carter, a cui si affiancano anche Denholm Elliott e addirittura Daniel Day-Lewis. Film elegante, forse vagamente manierato, che conquista ben tre statuette dorate tra cui quella per l’adattamento. Altro trionfo di performance per la Smith. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Sister Act - Una svitata in abito da suora (1992)

Quando si tratta di donarsi alla commedia, poche attrici l'hanno saputo fare con la grazia e l’eleganza di Maggie Smith. A dimostrarlo questo scatenato Sister Act - Una svitata in abito da suora, in cui una portentosa Whoopi Goldberg viene tenuta a bada da una madre superiora a dir poco da inchino. Trovate, risate, qualche lacrimuccia per un film di genere come se ne facevano una volta. Semplicemente irresistibile. Disponibile su Apple Itunes, Disney +.

Riccardo III (1995)

L’adattamento postmoderno da Shakespeare diretto da un ispiratissimo Richard Loncraine vede la Smith diettare da grande spalla con colleghi del calibro di Annette Bening, Robert Downey Jr. e soprattutto il titanico protagonista Ian McKellen. Questo Riccardo III è un dramma ambientato in un’epoca di conflitti sociali che porteranno all’orrore del nazismo, messo in scena con potenza e ardore teatrale, interpretato con la necessaria forza. Davvero uno degli adattamenti più stimolanti mai realizzati dal Bardo. Disponibile su Amazon Prime Video.

Gosford Park (2001)

Semplicemente uno dei più grandi cast mai assemblati al servizio di uno dei più grandi direttori di attori mai esistiti. Sulla sceneggiatura premio Oscar di Julian Fellowes Robert Altman costruisce un mosaico sociale, umano, visivo di fattura preziosa, centellinata, viscerale, inimitabile. Gosford Park è uno di quei film destinati a rimanere, una gemma preziosa che mescola period-movie e racconto morale con grazia e incisività uniche. Da inchino. Nel cast oltre alla Smith Helen Mirren, Clive Owen, Kristin Scott-Thomas, Kelly MacDonald e molti altri. Capolavoro. Disponibile su Rakuten TV, Infinity +, Amazon prime Video.

Downton Abbey (2019)

Downton Abbey: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

L’arrivo sul grande schermo del film ispirato alla magnifica serie televisiva diventa subito un grande successo di critica e pubblico. Downton Abbey è un lungometraggio raffinato e doloroso che si regge perfettamente in piedi anche senza aver visto lo show televisivo, in virtù di una sceneggiatura composita e di interpretazioni sopraffine. Oltre all’immancabile Smith svettano anche Hugh Bonneville e una carismatica Michelle Dockery. Film da vedere assolutamente, scalda il cuore. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.