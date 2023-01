Tremors 8, Kevin Bacon a richiesta dei fan risponde sull'attenti

News Cinema

Tremors è uno dei culti degli anni Novanta, un monster movie dal sapore antico: Kevin Bacon, che lo interpretò insieme al compianto Fred Ward, gli deve una fetta della sua fama (Footloose permettendo). Per un Tremors 8 ci sarebbe?

Tremors ha avuto un'importanza non secondaria per la fama di Kevin Bacon, comunque sbocciata con Footloose (e nessuno vuole contestarlo): non c'è però niente di meglio di un monster-movie vecchio stile, ambientato nella provincia americana, per divertire come si deve, tanto che un eventuale nuovo Tremors sarebbe l'ottavo capitolo! Grazie ai social, la domanda all'interessato può essere rivolta direttamente: ci starebbe o no? Leggi anche Tremors, ha 30 anni l'intelligente monster movie con i vermoni Graboid

Kevin Bacon in un nuovo Tremors? Lui ci sta: quando si parte?

Tremors di Ron Underwood uscì nel 1990, ma non era un blockbuster: era un fiero b-movie a base di mostroni nel deserto degli Stati Uniti, un aggiornamento alla grande tradizione di film come Assalto alla Terra! e Tarantola, dal budget di soli 10 milioni di dollari. Negli Usa non fu nemmeno un successo, portando a casa solo 16 milioni: secondo Kevin Bacon, coprotagonista con lo scomparso Fred Ward, "fece un quinto di quanto la Universal contava di fare". Storia semplice: nel deserto tra le montagne della Sierra Nevada enormi vermi corrono sotto terra, attirati dai rumori, occasionalmente spuntando per papparsi i malcapitati. Un gruppo di sventurati cerca di salvarsi la pelle.

Fatto sta che il semiflop al cinema si tramutò in un successo esplosivo in quello che all'epoca si chiamava "home video", tra VHS e tv via cavo, e proprio per questo i successivi sei (!!!) film della saga hanno visto la luce in quel territorio, poi diventato il fantomatico streaming con l'ultimo Tremors: Shrieker Island (2020), che vede ancora tra i protagonisti Michael Gross, il personaggio baffuto che non ha mai mollato la serie. Kevin Bacon invece mollò gli ormeggi già dal secondo capitolo, e forse ha un po' la coscienza sporca: quando un fan su Twitter ha scritto che una scena nel trailer del nuovo Shazam! Furia degli dei gli ha trasmesso un desiderio di un nuovo Tremors al cinema, taggando Kevin, l'interessato ha risposto semplicemente...

Io sto solo aspettando che mi chiamino...

Bacon, da poco apparso nell'horror They/Them, ha di recente scherzato col suo status di star, prendendosi in giro in Guardiani della Galassia - Holiday Special, il mediometraggio di James Gunn su Disney+: Drax e Mantis letterlamente lo rapiscono per regalarlo a Peter, come regalo di Natale preziosissimo, almeno per un terrestre nerd con una propensione alle colonne sonore vintage di un'epoca mitica.