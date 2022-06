Tredici vite: ecco il trailer italiano del film di Ron Howard dal 5 agosto su Prime Video!

News Cinema

Tredici vite, il nuovo film di Ron Howard sulla storia vera di una squadra di calcio tailandese intrappolata in una grotta, arriva in tutto il mondo su Prime Video il 5 agosto. Nel cast Colin Farrell, Viggo Mortensen e Joel Edgerton. Ecco il trailer italiano ufficiale del film.

Arriva in tutto il mondo il 5 agosto su Prime Video il nuovo film di Ron Howard, di cui siamo in grado di mostrarvi il trailer italiano. Si intitola Tredici vite ed è ispirato alla storia vera, che molti ancora ricorderanno, della giovane squadra di calcio tailandese rimasta bloccata nella grotta di Tham Lang durante un temporale improvviso nel giugno del 2018. Per salvare i giovani atleti e il loro allenatore venne formata una squadra di sommozzatori tra i più abili ed esperti al mondo, che dovettero percorrere gli angusti e labirintici tunnel allagati per raggiungere i ragazzi. A loro si unirono oltre 10.000 volontari e le squadre di soccorso, in una vicenda che tenne tutti col fiato sospeso. Questo è il trailer italiano di Tredici vite.



Tredici Vite: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Tredici vite: il cast

Ron Howard dirige Tredici vite, scritto per lo schermo da William Nicholson su soggetto di Don Macpherson e William Nicholson. Importante il cast del film che vede la presenza di molti nomi noti, accanto a quelli dei giovani attori tailandesi: Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton, Tom Bateman, Paul Gleeson, Pattrakorn Tungsupakul, Tui Thiraphat Sajakul, James Teeradon Supapunpinyo, Sahajak Boonthanakit, Weir Sukollawat Kanaros.