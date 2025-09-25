Tre ciotole, il libro di Murgia arriva al cinema: incontro con Isabel Coixet, Alba Rohrwacher e Elio Germano

News Cinema

Dodici racconti in un libro che ha contribuito a creare un seguito di culto per Michela Murgia, che ora diventa un film sulla storia d’amore e malattia di una donna e del fidanzato che la lascia dopo sette anni. Tre ciotole arriva al cinema, abbiamo incontrato regista e protagonisti.

Marta è una donna che viene lasciata dal fidanzato, Antonio. Uno sconvolgimento che la porta a rimettere in prospettiva la sua vita, ancora di più quando le viene diagnosticato un tumore allo stadio avanzato. È il punto di partenza di Tre ciotole, versione per il cinema scritta da Enrico Audenino e Isabel Coixet del libro di racconti di Michela Murgia, un bestseller molto amato da 200 copie vendute. La storia di una coppia, sullo sfondo del quartiere romano di Trastevere, molto amato dalla scrittrice. Marta reagisce alla rottura chiudendosi in sé stessa. L’unico sintomo che non può ignorare è la sua improvvisa mancanza di appetito. Antonio, chef in rampa di lancio, si butta sul lavoro.

Prodotto da Riccardo Tozzi per Cattleya, insieme a Vision Distribution, che lo distribuisce in sala dal 9 ottobre, dopo la presentazione in prima mondiale al Toronto Film Festival, è diretto dalla catalana Isabel Coixet e interpretato da Alba Rohrwacher e Elio Germano. Nel cast anche Silvia D’amico, Galatea Bellugi, Francesco Carril e con Sarita Choudhury.

“È stata un'idea di Riccardo Tozzi”, dichiara Isabel Coixet in un ottimo italiano nel corso della conferenza stampa romana del film, in collegamento da New York. “E' stato lui che mi ha parlato del libro di Michela Murgia. All'inizio non ero convinta, la malattia, la storia di una donna che sappiamo dall’inizio che morirà, non mi sembrava promettente, ma la lettura del libro per me è stata una rivelazione, mi ha colpito tantissimo e due giorni dopo ho subito detto sì, per il punto di vista molto differente rispetto al consueto, anche se una raccolta di (dodici) racconti è difficile da adattare”.

La sfida, a questo punto, è stata, come dice il produttore Riccardo Tozzi di Cattleya, “raccontare una storia d'amore dove ci fosse la morte sullo sfondo, ma desse forza alla vita”. Così lo racconta Enrico Audenino, che insieme a Coixet ha scritto la sceneggiatura. “In principio avevamo davanti due strade, quella più ovvia che era prendere i racconti e in qualche maniera collegarli in una specie di film e episodi, ma non ci convinceva. Abbiamo scelto invece di seguire la storia d'amore e a quel punto è come se il libro si fosse aperto a una lettura più profonda, in cui i racconti cominciavano ad avere dei richiami interni, che ci è piaciuto immaginare fossero stati pensati da da Michela Murgia stessa, e che li abbia nascosti nel testo. Il gioco allora è diventato quello di prendere gli elementi che più ci colpivano in una specie di associazione libera, lasciando che si avvicinassero in maniera magnetica e creassero un percorso. È stato un adattamento creativo”.

Il ruolo di Antonio, chef e protagonista della separazione che dà il via alla storia, è interpretato da Elio Germano. “Penso che il film sia un po' come il libro, uno sguardo su esseri umani, senza voler per forza risolvere i loro problemi. Sono persone prima che personaggi, che devono portare delle cifre, come impone la nostra società, in cui sono i lutti, le perdite, i traumi che ci riaprono gli occhi sull'assurdità della vita che stiamo vivendo. E allora cerchiamo disperatamente brandelli di umanità perduta negli altri, perché la condivisione è quello che abbiamo rimosso, insieme al mistero, la morte, la malattia. Sono personaggi che cercano di comunicare tra loro, di entrare in relazione intima, e questi due personaggi ci riescono forse proprio nel momento del loro addio. C’è un rispetto del mistero in cui siamo immersi tipico della poetica di Michela Murgia. Poi però siamo tutti immersi in cose a cui diamo una grande importanza, perché la società lo impone, il che produce come effetto collaterale una grossa conflittualità. Siamo in continua competizione, perché la grossa bugia con cui veniamo cresciuti è che la vittoria porti la felicità, il primeggiare, il vincere, l'avere dei sottoposti, quando invece è l'anticamera della solitudine e quindi dell'infelicità, perché si passa la vita a proteggere i propri averi, costruendo cancelli, mura, impugnando fucili Allo stesso tempo siamo la prima società nella storia dell'umanità che non fa i conti con quello che invece, democraticamente, ci riguarda tutti: la malattia, la morte, la fine. E abbiamo fondato una società sulla rimozione di tutto questo, evitiamo i riti che riteniamo inutili, perché non producono cifre, ma ci aiutano a prepararci, e quando la malattia irrompe ci prende sonoramente a schiaffi. Parliamo dell’unica certezza della nostra vita. Siamo una società sorpresa dall’inevitabile”.

Una competizione che porta a dare un voto a tutto, come ricordo Coixet. “Il sistema del like, della recensione, del superhost, che sia per l’affitto di appartamenti o per valutare un ristorante, rappresentano una democrazia finta. È un po' lo stesso quando sei una regista di cinema come me, che ho fatto 15 film. L’ho detto anche ieri, ai miei studenti qui a New York, il momento in cui cominci a credere le cose che dicono su di te, sei... fucked up. Non volevo raccontare una Roma da cartolina postale, ma la città di oggi, un quartiere particolare come Trastevere, ma abbiamo girato anche in altre zone. Alla fine penso che le cose più importanti non siano il tramonto, o la luce, ma i personaggi. Ho inseguito i muri, le strade e i volti della gente, non una versione realistica della città, mi rendo conto che sia idealizzata, un paesaggio riflesso della mente e dello spirito dei protagonisti, soprattutto di Marta. Poi ci sono gli stormi di uccelli che volano, la cosa che mi ha colpito venendo la prima volta a 15 anni con la scuola a Roma, e ho voluto inserire nel film. L’uso del formato 4/3 è legato al fatto che, secondo me, rappresenta al meglio il riflesso della solitudine della protagonista”.

Come ricorda Rohrwacher, “nel film Coixet mostra una Trastevere nuova, che ho scoperto anche io che ci abito, andando nei luoghi di Michela Murgia, come il bar Cambio, dove ha scritto proprio Tre ciotole. Posti che vedo sempre, ma ho scoperto nuovi, che mi hanno confermato l’associazione fra lo sguardo di Isabel Coixet e di Michela Murgia”.