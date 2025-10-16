TGCom24
News Cinema

Toy Story 5, primo sguardo a Woody e Buzz Lightyear nel nuovo film del franchise Pixar

Maria Castaldo
4

Woody e Buzz Lightyear sono pronti a tornare nel nuovo Toy Story 5: ecco la prima immagine con i due protagonisti! Notate qualcosa di insolito?

Toy Story 5, primo sguardo a Woody e Buzz Lightyear nel nuovo film del franchise Pixar

Toy Story 5 si è svelato con la prima immagine dei suoi iconici protagonisti, Buzz Lightyear e Woody. La pellicola, attesa al cinema nell'estate del 2026, quasi sette anni dopo il quarto capitolo. Alcuni dettagli sulla trama del film sono stati anticipati da Tim Allen, doppiatore in lingua originale dello space ranger, che ha rivelato che la storia si incentrerà molto su Jessie, alle prese con un problema che richiederà l'intervento di Woody. Nelle scorse ore è stata diffusa la prima immagine del quinto capitolo del franchise Pixar e ci è balzato all'occhio un piccolo dettaglio.

Toy Story 5, la prima immagine ufficiale di Woody e Buzz Lightyear svela un dettaglio insolito

Nella prima immagine di Toy Story 5 i protagonisti Woody e Buzz Lightyear indossano i rispettivi e tradizionali look, ma c'è un dettaglio che abbiamo subito notato: a indossare la stella da sceriffo di Woody è proprio il ranger spaziale! Alla fine del quarto film, tuttavia, Woody aveva affidato la spilla a Jessie, prima di salutare i suoi amici giocattoli e seguire Boo Peep e i giocattoli perduti al luna park. Questa prima immagine dei due iconici protagonisti pone però un interrogativo: perché è Buzz e non Jessie a indossare il distintivo da sceriffo? Non è dato sapere se la trama della pellicola darà una risposta a questa domanda, ma è certo che, in assenza di Woody, è stato Buzz a prenderne il posto, promettendo di proteggere i giocattoli e guidarli nel compito di giocare con Bonnie.

Il quinto capitolo arriverà in sala il 19 giugno 2026 e vedrà i giocattoli tradizionali impegnati a contrastare l'arrivo di nuovi e scintillanti rivali più tecnologici, in grado di conquistare l'attenzione della loro proprietaria Bonnie. Alcuni concept art di Pixar avevano anche svelato un'anteprima del nuovo tablet di Bonnie, che catturava totalmente il suo interesse. Preoccupata per la situazione, Jessie chiederà l'intervento di Woody, che non potrà certo tirarsi indietro.

Diretto da Andrew Stanton e Kenna Harris, Toy Story 5 è una delle pellicole d'animazione più attese dei prossimi mesi e a generare l'entusiasmo sono state anche le parole di Tim Allen al Live with Kelly & Mark: "È una storia fantastica. Posso raccontarne solo una piccola parte. È una storia di Jessie, io e Tom dobbiamo riunirci, e la cosa più divertente è che ci sono un sacco di Buzz coinvolti. E c'è un motivo per cui ci sono un sacco di me, quindi ce ne sono 100 in una storia separata, e mi sono divertito un sacco".

Maria Castaldo
