Totò: va all’asta la Cadillac Fleetwood 60 Special appartenuta al Principe della risata

News Cinema

L'imponente berlina, datata 1954, passerà fra pochi giorni sotto il martelletto virtuale della più grande piattaforma online europea dedicata agli acquisti e alle vendite di auto d’epoca. L'asta inizierà domenica 30 aprile alle 14,00 e terminerà domenica 7 maggio.

I documenti parlano chiaro. Il Principe della risata aveva deciso nei lontani anni 50 di concedersi un lusso, acquistando questa elegante autovettura di importazione americana. Con la carrozzeria originale nera, Totò fu proprietario di questa Fleetwood Series 60 Special Sedan tra 1954 e il 1956, la cui targa NA 213338 non è mai stata sostituita. Rivestita esternamente in velluto verde e giallo (presumibilmente dal successivo proprietario), l'automobile vanta 6 metri di lunghezza, l'originale motore V8 della tradizione Cadillac, una cilindrata di 5.400 cc e 230 CV di potenza. Necessita una ristrutturazione generale, ma il motore è funzionante. E andrà all'asta il prossimo 30 aprile 2023.

La Cadillac posseduta da Totò va all'asta su Car & Classic

Dopo Antonio De Curtis, si sono succeduti diversi altri custodi, fra i quali il gestore di un night del capoluogo campano e il cofondatore nonché ex presidente del Classic Car Club Napoli Carlo Di Lallo, che ha rilevato quest'autentica chicca da collezione negli anni Settanta mantenendola fino al 2013. Con le sue cromature lucenti, fino al primo decennio degli anni Duemila la Berlina è passata spesso sotto i riflettori di festival ed eventi cinematografici come una sorta di monumento in omaggio all'eccezionale carriera d'attore di Totò, del quale quest'anno ricorre per altro il 125esimo anniversario della nascita (15 febbraio 1898).

Tra i luoghi in cui la Cadillac è stata in mostra c'è anche Palazzo Valentini, a Roma, in occasione del Wine and Food Film Festival del 2010. Attualmente l'esemplare si presenta da restaurare e sarà all'asta sul web nella sezione italiana di Car & Classic (www.carandclassic.it) dal 30 aprile al 7 maggio 2023. Come sempre l'asta è preceduta da un periodo di anteprima in cui è possibile visionare l'auto attraverso l'ampia documentazione fotografica e la dettagliata descrizione testuale a disposizione qui.

Con oltre due milioni di visitatori al mese e più di 36mila annunci di veicoli in vendita, Car & Classic è la più grande piattaforma online dedicata agli acquisti e alle vendite di auto e moto da collezione in Europa. Nata nel 2005 a Londra, dov'è tuttora il suo quartier generale, è attiva da anni anche in Germania, Olanda, Francia, Spagna, Danimarca e Irlanda. Oltre che in Svizzera e in Giappone. Anche in Italia, dove esiste da un paio d'anni, è una potenza da oltre 9mila inserzioni di mezzi in vendita e presenta una nutrita area riservata alle aste in continua espansione. Fra le ragioni di tanto successo, la formula con premio d'asta di solo il 6 per cento e soltanto per il venditore ma anche l'ampia scelta di veicoli, la vasta platea di appassionati che vi fanno riferimento e la rapidità che offre nelle vendite.