TGCom24
Home | Cinema | News | Totò e la sua Napoli: dal 31 ottobre a Palazzo Reale una mostra dedicata al Principe della Risata e al suo legame con Napoli
Schede di riferimento
Totò
Totò
News Cinema

Totò e la sua Napoli: dal 31 ottobre a Palazzo Reale una mostra dedicata al Principe della Risata e al suo legame con Napoli

Carola Proto

Il rapporto fra Totò e Napoli verrà raccontato dalla mostra Totò e la sua Napoli, ospitata da Palazzo Reale e in programma dal 31 ottobre al 25 gennaio. Divisa in sezioni tematiche, ripercorrerà la vita e la carriera dell'attore e comico nato nel Rione Sanità.

Totò e la sua Napoli: dal 31 ottobre a Palazzo Reale una mostra dedicata al Principe della Risata e al suo legame con Napoli

Dal 31 ottobre al 25 gennaio 2026, Napoli ospita una mostra da non perdere per nessuna ragione al mondo perché si tratta di un omaggio della città a uno dei suoi figli più cari: Antonio De Curtis in arte Totò. L'esposizione si intitola Totò e la sua Napoli ed è stata allestita nella Sala Belvedere di Palazzo Reale, uno dei luoghi simbolo del capoluogo campano.

Promossa dal Comitato Nazionale Neapolis 2500 con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Palazzo Reale di Napoli (Ministero della Cultura), e con la partecipazione degli Eredi Totò, Totò e la sua Napoli è la tappa iniziale di un progetto che proseguirà a New York e che intende rievocare la napoletanità dell'attore e comico nato nel Rione Sanità nel 1898 e chiamato Il Principe della Risata.

Totò amava profondamente Napoli ed era solito dire:

Resto un napoletano con tutti i pregi e i difetti del napoletano. Ogni quindici venti giorni torno a Napoli per un brevissimo soggiorno; non posso stare più a lungo lontano dalla mia città; la gente di là mi dà il calore della vita. E ogni volta mi commuovo come un bambino.

Anche Napoli amava Totò, a cui ha dedicato murales e statue, forse perché Antonio De Curtis ha saputo rappresentare l'anima e soprattutto una comicità "che intreccia la tradizione partenopea con giochi linguistici, frasi celebri e nonsense, dando voce a un patrimonio artistico che attraversa secoli e confini, e influenzando cinema, tv e cultura pop".

Chi andrà a vedere Totò e la sua Napoli, potrà narrare il mondo e la storia di Totò attraverso documenti originali, manufatti, ricordi, fotografie, filmati, costumi, installazioni mediali, ricostruzioni scenografiche, manifesti e locandine, giornali e testimonianze di coloro che hanno amato l'attore.
La mostra, infine, si articola in sezioni tematiche che ripercorrono la vita e la carriera dell'artista: Le origini, Il Rione Sanità, Totò e le bellezze della sua Napoli, Teatro, Cinema, Poesie, Canzoni, Testimonianze, Il saluto della sua Napoli.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Totò
Totò
Carola Proto
  • Giornalista specializzata in interviste
  • Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Stasera in TV: Film da vedere Martedì 30 Settembre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Martedì 30 Settembre, in prima serata
Captain Planet, Glen Powell sul film reboot: "Non è più nelle mie mani"
news Cinema Captain Planet, Glen Powell sul film reboot: "Non è più nelle mie mani"
Romics 35, i 90 anni italiani di Braccio di Ferro, tra animazione e fumetto
news Cinema Romics 35, i 90 anni italiani di Braccio di Ferro, tra animazione e fumetto
Quando la tenerezza è la legge morale essenziale: Valeria Bruni Tedeschi ci racconta L'Attachement - La Tenerezza
news Cinema Quando la tenerezza è la legge morale essenziale: Valeria Bruni Tedeschi ci racconta L'Attachement - La Tenerezza
The Beekeeper 2, il cast coinvolge tre star del primo film
news Cinema The Beekeeper 2, il cast coinvolge tre star del primo film
I Simpson tornano al cinema con un nuovo film sequel: la data d'uscita
news Cinema I Simpson tornano al cinema con un nuovo film sequel: la data d'uscita
Play Dirty: il trailer italiano ufficiale dell'action thriller che debutta su Prime Video
news Cinema Play Dirty: il trailer italiano ufficiale dell'action thriller che debutta su Prime Video
A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario: i migliori film in streaming del protagonista Colin Farrell
news Cinema A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario: i migliori film in streaming del protagonista Colin Farrell
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Tornare a Vincere
Viaggio al centro della Terra 3D
Io Capitano
Come ti spaccio la famiglia
The Protégé
È già ieri
Scuola di polizia
La legge del capestro
Marilyn ha gli occhi neri
Orchidea nera
Barriere
The Hurt Locker
Film stasera in TV