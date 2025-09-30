Totò e la sua Napoli: dal 31 ottobre a Palazzo Reale una mostra dedicata al Principe della Risata e al suo legame con Napoli

News Cinema

Il rapporto fra Totò e Napoli verrà raccontato dalla mostra Totò e la sua Napoli, ospitata da Palazzo Reale e in programma dal 31 ottobre al 25 gennaio. Divisa in sezioni tematiche, ripercorrerà la vita e la carriera dell'attore e comico nato nel Rione Sanità.

Dal 31 ottobre al 25 gennaio 2026, Napoli ospita una mostra da non perdere per nessuna ragione al mondo perché si tratta di un omaggio della città a uno dei suoi figli più cari: Antonio De Curtis in arte Totò. L'esposizione si intitola Totò e la sua Napoli ed è stata allestita nella Sala Belvedere di Palazzo Reale, uno dei luoghi simbolo del capoluogo campano.

Promossa dal Comitato Nazionale Neapolis 2500 con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Palazzo Reale di Napoli (Ministero della Cultura), e con la partecipazione degli Eredi Totò, Totò e la sua Napoli è la tappa iniziale di un progetto che proseguirà a New York e che intende rievocare la napoletanità dell'attore e comico nato nel Rione Sanità nel 1898 e chiamato Il Principe della Risata.

Totò amava profondamente Napoli ed era solito dire:

Resto un napoletano con tutti i pregi e i difetti del napoletano. Ogni quindici venti giorni torno a Napoli per un brevissimo soggiorno; non posso stare più a lungo lontano dalla mia città; la gente di là mi dà il calore della vita. E ogni volta mi commuovo come un bambino.

Anche Napoli amava Totò, a cui ha dedicato murales e statue, forse perché Antonio De Curtis ha saputo rappresentare l'anima e soprattutto una comicità "che intreccia la tradizione partenopea con giochi linguistici, frasi celebri e nonsense, dando voce a un patrimonio artistico che attraversa secoli e confini, e influenzando cinema, tv e cultura pop".

Chi andrà a vedere Totò e la sua Napoli, potrà narrare il mondo e la storia di Totò attraverso documenti originali, manufatti, ricordi, fotografie, filmati, costumi, installazioni mediali, ricostruzioni scenografiche, manifesti e locandine, giornali e testimonianze di coloro che hanno amato l'attore.

La mostra, infine, si articola in sezioni tematiche che ripercorrono la vita e la carriera dell'artista: Le origini, Il Rione Sanità, Totò e le bellezze della sua Napoli, Teatro, Cinema, Poesie, Canzoni, Testimonianze, Il saluto della sua Napoli.