Torna la rassegna QUO VADIS? Al cinema nel cuore di Roma

News Cinema

In programma dall'8 al 17 luglio al Tempio di Venere la rassegna promossa da CSC – Cineteca Nazionale e Parco archeologico del Colosseo. Ecco il programma completo.

Torna anche quest'anno, dall'8 al 17 luglio nella splendida cornice del Tempio di Venere, la rassegna cinematografica QUO VADIS? Al cinema nel cuore di Roma,promossa da CSC – Cineteca Nazionale e Parco archeologico del Colosseo.

Questa terza edizione, che segue quelle che hanno raccontato il fascino dell’antico in 10 grandi film e hanno portato il pubblioc in giro del mondo tra film e città, sarà dedicata alla Città Eterna vista attraverso lo sguardo di maestri del cinema, dal dopoguerra ai giorni nostri.

Roma cambia continuamente pelle, ma ogni mutazione urbanistica non cancella i segni del tempo: le costruzioni moderne si specchiano con naturalezza sui ruderi e sui fasti del passato, le epoche storiche e gli stili si sovrappongono gli uni agli altri, tutto viene conservato e consegnato ai posteri. Un museo a cielo aperto che la macchina da presa ha fedelmente riprodotto e rielaborato sotto lo sguardo di registi, spesso venuti da altre parte d’Italia, colpiti e storditi dal fascino ammaliante della Capitale, irresistibile soprattutto per i forestieri e gli stranieri, a fronte del proverbiale disincanto del romano de’ Roma. Ognuno si costruisce la sua città ideale, inseguendo tracce barocche, gotiche o rinascimentali, persino post-moderne nello scenario già apocalittico dell’EUR, acronimo, non a caso, di Esposizione Universale di Roma.

Uscendo dal suo luogo deputato alle riprese, Cinecittà, il cinema si è premurato di preservare e reiterare l’immagine della città. Accanto alle cartoline che la immortalano, ecco susseguirsi scene cinematografiche emblematiche, come gli interni di Cinecittà in Bellissima di Luchino Visconti, il giro in Vespa di Audrey Hepburn e Gregory Peck in Vacanze romane di William Wyler, piazza del Popolo invasa dalle macchine nel finale di C’eravamo tanto amati, la pirotecnica festa sulla terrazza de La grande bellezza di Paolo Sorrentino. E poi quel senso ineluttabile di spaesamento periferico di Fortunata (e sua figlia) nell’omonimo film di Sergio Castellitto, il Tevere radioattivo di Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, l’assalto ai quartieri residenziali dei malavitosi de L’odore della notte di Claudio Caligari. A tracciare una Roma on the road, a piedi o bordo di macchine che solcano l’oscurità della notte, irresistibilmente iconica.

Ecco cosa ha dichiarato il Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia Sergio Castellitto:

Iniziative come “Quo Vadis?”, risvegliano l’amore per il cinema nel pubblico di tutte le età e provenienze grazie alla magia di una location unica al mondo, il Tempio di Venere e Roma – che è l’unica metropoli del mondo antico a vivere nell’età contemporanea e sicuramente una delle città più filmate al mondo nelle sue uniche location. La terza edizione traccia un percorso affascinante, nel tempo e nello spazio, dalla Roma imperiale a quella della dolce vita, dalla Roma di Totò a quella di Jeeg Robot, da quella di Anna Magnani alla grande bellezza di Sorrentino, da quella di Scola al romanzo criminale di Caligari fino ad arrivare ad una Roma estrema e periferica, alle spalle di Jasmine Trinca, in Fortunata: sarà per me particolarmente emozionante, essendone l’autore, poterlo presentare e offrire nel museo a cielo aperto che è questa città.

Tutti i film della rassegna verranno proiettati in versione originale con sottotitoli italiani; i film italiani in versione originale con sottotitoli inglesi. L’accesso avviene da Piazza del Colosseo dalle ore 20.00. I film saranno introdotti alle ore 20.30 da autori, interpreti ed esperti di cinema, con Claudio De Pasqualis a moderare gli incontri. Le proiezioni inizieranno alle ore 21.00. L'accesso è libero ma è consigliata la prenotazione al seguente link: https://www.eventbrite.com/cc/quo-vadis-al-cinema-nel-cuore-di-roma-2024-3462989

Il programma completo di QUO VADIS? Al cinema nel cuore

Lunedì 8 luglio

20.30 Incontro con Mario Tozzi

a seguire L’impero della natura di Luca Lancise e Marco Gentili (2023, 100’)

Martedì 9 luglio

20.30 Incontro con Flavio De Bernardinis

a seguire Gladiator di Ridley Scott (Il gladiatore, 2000, 155’)

Mercoledì 10 luglio

20.30 Incontro con Simone Annichiarico e Masolino d’Amico

a seguire Bellissima di Luchino Visconti (1951, 116’)

Giovedì 11 luglio

20.30 Incontro con Andrea Minuz

a seguire Roman Holiday di William Wyler (Vacanze romane, 1953, 118’)

Venerdì 12 luglio

20.30 Incontro con Sergio Castellitto

a seguire Fortunata di Sergio Castellitto (2017, 103’)

Sabato 13 luglio

20.30 Incontro con Silvia Scola e Giovanna Ralli

a seguire C’eravamo tanto amati di Ettore Scola (1974, 124’)

Domenica 14 luglio

20.30 Incontro con Paolo Musu

a seguire Totò cerca casa di Mario Monicelli e Steno (1949, 79’)

Lunedì 15 luglio

20.30 Incontro con Nicola Guaglianone

a seguire Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti (2015, 118’)

Martedì 16 luglio

20.30 Incontro con Simone Isola e Giorgio Tirabassi

a seguire L’odore della notte di Claudio Caligari (1998, 96’)

Mercoledì 17 luglio

20.30 Incontro con Iaia Forte e Galatea Ranzi

a seguire La grande bellezza di Paolo Sorrentino (2013, 141’)