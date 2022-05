Top Gun Maverick, un backstage nei cieli per Tom Cruise e i suoi allievi

News Cinema

Con Top Gun Maverick dietro l'angolo, ecco una featurette dove i giovani attori e la troupe mostrano come si siano svolte praticamente le riprese, realmente nel cielo. Allacciate le cinture!

Top Gun Maverick, dopo due giorni di anteprima, è nelle sale italiane dal 25 maggio: oggi vi mostriamo un backstage video nel quale potete toccare con mano l'impegno fisico di tutto il cast capitanato da Tom Cruise. Il protagonista e tutti gli altri attori hanno volato sul serio, senza effetti visivi in CGI, con una dedizione che viene commentata dalla troupe e da esperti. Leggi anche Top Gun Maverick, l'addestramento massacrante degli attori, raccontato da Jerry Bruckheimer

Top Gun Maverick, l'impegno di Tom Cruise sul sequel

Com'è stato già raccontato, Tom Cruise di Top Gun Maverick è, oltre che necessario imprescindibile mattatore, anche coproducer. Ha lasciato la sua impronta sul film intero, a partire dalla regia, affidata al Joseph Kosinski che aveva già lavorato con lui per Oblivion, fino ad arrivare all'interpretazione: sono stati scelti solo gli attori disposti a sacrificare tempo e fisico per un addestramento massacrante, che nella featurette viene lodato da veri aviatori professionali. Accettare in linea di principio di fare a meno delle controfigure era facile, ma quando si sono trovati lassù in aria il discorso è cambiato! Lewis Pullman, uno dei giovani top gun nella storia, sintetizza: "È come essere legati mani e piedi a un drago".

"Sembra che stiano davvero lassù! No, non sembra: stanno davvero lassù!", commenta un esperto, ammirato anche da una sequenza in cui l'aereo di Tom doveva volare a dieci metri da terra... una manovra delicata che l'attore ha eseguito in modo adamantino.